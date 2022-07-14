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屏東林管處小花蔓澤蘭收購 每公斤5元、現金發放無上限

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
小花蔓澤蘭收購秤重，每公斤5元，現金發放無上限。圖／屏東林管處提供
小花蔓澤蘭收購秤重，每公斤5元，現金發放無上限。圖／屏東林管處提供

「綠癌」小花蔓澤蘭分布照在海拔一千公尺以下廢耕農地、果園、山坡地，一旦被小花蔓澤蘭攀附覆蓋，無法行光合作用而致死，危害本土植物生長。屏東林管處指出，每年10月到隔年2月是小花蔓澤蘭開花結果期，9月前是移除最適合期，林管處7、8月在高屏地區舉辦8場快閃收購，每公斤5元，現金發放無上限。

屏東林管處指出，鼓勵民眾關心生態就近除蔓，在高屏地區辦理8場小花蔓澤蘭（含香澤蘭）快閃收購任務「拔蔓拚現金」，首場快閃收購點7月20日在屏東縣滿州鄉公所、7月27日牡丹鄉公所、8月5日來義鄉古樓村停車場，及8月8日新埤鄉建功社區活動中心。

高雄首場是8月9日內門區景義國小、8月11日旗山區圓富里社區發展協會、8月15日六龜區中興里社區活動中心，最後場次是8月22龍興里辦公室，快閃收購時段為早上10點到中午12點，詳細時間地點可至臉書粉專查詢

「綠癌」小花蔓澤蘭是世界百大入侵種，主要分布海拔1000公尺以下廢耕農地、果園、山坡地等，偏好生長在溼度高且陽光充足開闊地環境，強勢的無性繁殖力，斷落莖節落入土中能再次長出不定芽生成新的植株，即使是高大樹木，一旦被小花蔓澤蘭攀附覆蓋，即無法行光合作用而致死，嚴重危害本土植物生長。

屏東林管處表示，每年10月至隔年2月是小花蔓澤蘭開花結果期，9月前是移除綠癌「小花蔓澤蘭」的最適期，趁著還未開花前拔除、斬草除根，若等到種子成熟隨風飄散，可能造成下一波的擴散。

屏東林管處指出，除蔓不分季節，全年收購，每公斤5元，現金發放無上限，民眾若發現小花蔓澤蘭蹤跡，隨時都可拔除並交由屏東林管處的旗山、六龜、潮州、恆春工作站辦理收購（全年每周二、四上午9點至12點、下午1點至4點），除蔓相關疑問，可在上班時間撥打電話洽詢。 

旗山工作站（高雄市旗山區永福街47號），07-6612031

六龜工作站（高雄市六龜區中庄197號），07-6892230

潮州工作站（屏東縣潮州鎮三林路208巷2號），08-7882647

恆春工作站（屏東縣恆春鎮林森路29號），08-8892031

屏東林管處7、8月舉辦小花蔓澤蘭快閃收購任務。圖／屏東林管處提供
屏東林管處7、8月舉辦小花蔓澤蘭快閃收購任務。圖／屏東林管處提供
屏東林管處小花蔓澤蘭全年收購地點。圖／屏東林管處提供
屏東林管處小花蔓澤蘭全年收購地點。圖／屏東林管處提供
小花蔓澤蘭攀附危害樹木。圖／屏東林管處提供
小花蔓澤蘭攀附危害樹木。圖／屏東林管處提供

屏東縣 小花蔓澤蘭

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