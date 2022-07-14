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氣象局示警有機會出現38度極端高溫 午後雷雨增

聯合報／ 記者楊德宜董俞佳／台北即時報導
持續高溫炎熱的天氣型態。本報資料照片
持續高溫炎熱的天氣型態。本報資料照片

太平洋高壓影響，天氣高溫炎熱，中央氣象局說，今天中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。宜蘭縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市、新北市地區為黃色燈號。

天氣風險公司天氣分析師林琮訓說，目前在南邊的低壓位於巴士海峽，持續向西北移動，強度持續的在減弱當中，這個系統對台灣不會有直接的影響，不過它帶動南方的水氣北上，南部、東南部有局部短暫陣雨。

他說，而過去幾天在太平洋高壓的影響下，大氣結構穩定，各地的降雨相當少，只有局部有零星的熱對流發展，但是今天因為這個低壓接近的關係，環境會變得不穩定，預估各地的午後降雨將會增加，尤其是中南部的山區，有較旺盛對流發展帶來雷陣雨及短時較大雨勢的機會。

明天開始會轉為西南風的環境，林琮訓說，水氣仍然偏多，中南部位於迎風面，接近清晨的時候，西南風與海陸風交互作用下，容易有對流雲系生成並且移入，造成中南部的沿海、平地有短暫陣雨或雷雨，如果對流發展明顯，也會有局部較大雨勢的機會。

他表示，白天之後雲系向山區移動，延續到午後的熱對流發展，近山區仍然會有旺盛對流發展，因此前往山區仍要留意午後雷雨的發生，遇到強降雨時千萬不要勉強移動，以免發生危險。

北部、東部地區仍然是以午後雷陣雨的天氣型態為主，北部影響的範圍較集中於山區，平地大致上相對穩定，不過因為西南風較強，北部地區會有明顯的沉降作用，因此高溫的狀況會更加明顯，氣溫容易達到36-37度，甚至有可能會更高，外出注意防曬、避免中暑。

林琮訓說，下周二之後太平洋高壓會逐漸增強，環境風向會慢慢轉變，中南部的晨間降雨將有所減少，不過這天台灣還算是在高壓的邊緣，午後仍然有熱對流帶來雷陣雨的情形，要一直等到下周三之後，高壓中心更加接近台灣了，整體大氣會變得更加穩定，午後對流也會逐漸減弱，並且往山區集中。

不過，他說，仍然要持續留意的是高溫的部分，目前看來後續高壓強勢，每天的氣溫都相當炎熱，務必做好準備。

中央氣象局說，今天中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。宜蘭縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市、新北市地區為黃色燈號。圖／取自氣象局網站
中央氣象局說，今天中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。宜蘭縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市、新北市地區為黃色燈號。圖／取自氣象局網站

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