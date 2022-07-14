三伏貼明天初伏 中醫師提醒氣喘民眾調理體質好時機

衛生福利部基隆醫院中醫科簡士傑醫師說，三伏貼主要用於調理過敏體質，也可預防經常、反覆性之感冒。三伏天是過敏、氣喘民眾調理體質的好機會，每年國曆7月中旬至8月中旬前後的三伏天適合調理，明天7月15日是初伏。

中醫科簡士傑醫師說，每年國曆7月中旬至8月中旬前後的三伏天，為一年當中最熱的時節，相應節氣在小暑至處暑之間，期間人體氣血趨於體表，皮膚鬆弛、毛孔張開；將具有溫熱藥性的藥餅貼敷於特定穴位，藥物更容易滲透皮膚。

今年適合的敷貼時間有7月15日（初伏)、7月16日（初伏)、7月26日（中伏）、8月15日（末伏）及8月22日（加強），貼敷時間點可前後稍微挪移無妨，建議民眾可把握時機調理自身體質。

簡士傑表示，三伏貼源自於清朝，主要用於調理過敏性鼻炎、異位性皮膚炎、氣喘、慢性支氣管炎等偏於虛寒過敏體質，也可預防經常、反覆性之感冒。

簡士傑指出，在三伏天將具有減敏定喘、化痰止咳功效等溫熱散寒化痰濕的中藥材製成藥丸，敷貼在特定穴位，經皮下吸收後刺激穴位；各院所藥物的配伍、比例會略有不同，且敷貼穴位也有所不同。三伏貼可避免孩童抗拒服藥或減少老人服藥後之腸胃刺激。

簡士傑提醒，因三伏貼藥丸某些藥材成份對皮膚有刺激作用，穴位經敷貼後，若產生局部紅、癢或燒灼感，或有輕微脫皮、起小水泡、皮表留下淺色印痕等，都屬於正常現象，民眾不必太過擔心。

但若為孕婦、1歲以下幼兒、年老體弱、嚴重心肺功能不足、皮膚較敏感、有傷口及短時間敷貼即會大量起水泡者，或正在感冒發燒和咽喉發炎等人，使用前應經專業中醫師的評估，甚至不一定適合貼敷。