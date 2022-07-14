好熱！ 高溫上看37度 吳德榮：明起降雨增多

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，熱帶擾動外圍雲系觸及台東、恆春半島，伴隨降水回波，有局部降雨。

他說，今天熱帶擾動外圍水氣接近，大氣趨不穩定，中南部地區及其他近山區午後有局部雷陣雨的機率，台東、恆春半島局部短暫陣雨。各地高溫炎熱，最高氣溫可達36度以上，要注意防曬、防中暑。北部24至36度，中部25至36度，南部25至36度，東部22至37度。

吳德榮說，明天至下周二低層大氣盛行西南風，西南部不定時有局部陣雨；大氣不穩定，中南部地區及其他近山區午後有局部雷陣雨，並有劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率，應注意氣象局即時訊息。

他表示，熱帶大陸氣團籠罩華中、華南，台灣受其邊緣影響、高溫炎熱，最高氣溫可達37度以上；台東局部地區在西南風背風面，另有焚風效應將氣溫推升得更高；各地皆應注意防曬、防中暑。下周三太平洋高壓籠罩，各地晴朗炎熱，午後近山區仍有局部雷陣雨的機率。

此外，吳德榮說，今晨逢超級月亮引發大潮，明起又盛行西南風，今明兩天西南部沿海低漥地區，皆應注意海水倒灌；岸邊活動亦應注意安全。