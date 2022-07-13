飯後最愛這一味！陳其邁：這是高雄人日常

高雄陽光火辣辣，吃冰被視為消暑良方，高雄市長陳其邁是吃冰達人，他說，吃冰是高雄人成長共同記憶，他餐後習慣吃一口冰，才有完成的滿足感，日前為「大港閱冰」活動站台，滔滔不絕分享吃冰經驗。高雄市觀光局表示，首波推薦7月14日截止，冰友們要趕緊上網參加票選。

炎炎夏日就是要來一碗透心涼冰品，不論是冰淇淋、冰棒、剉冰、冰沙、甜筒、雪花冰，都是夏季必備消暑聖品。高雄市政府迎接2022台灣文博會、台灣設計展即將在高雄登場，推出「大港閱冰」多元體驗，重頭戲「大港閱冰」冰品市集嘉年華，預計8月上旬在哈瑪星貿易商大樓前登場，一口氣集結高雄多家最強冰店，邀請愛呷冰民眾來高雄，挑戰舌尖上的零度C。

陳其邁指出，高雄第一個現代化魚市場與製冰業發展息息相關，百年前打狗築港，讓鄰近漁港與鼓山魚市場誕生製冰廠，此後冰店如雨後春筍般接連開設，1920、30年代製冰技術純熟，吃冰款式愈來愈多樣，吃冰習慣早已深入高雄人日常。

高雄市觀光局長周玲妏說，目前已公告「高雄日嚐366」特色美食徵集活動，預計選出13種類特色美食，呈現高雄包羅萬象的美食藍圖，首波推薦就是「大港飲料冰品」，目前有超過500名民間饕客達人推薦，紅豆牛奶雪花冰、店家招牌冰、奶茶霜淇淋、焦糖布丁粉圓冰、水果冰等冰品都榜上有名，紅逗冰室、鹿仔草冰店、大碗公冰等知名店家深受饕客喜愛，首波推薦7月14日截止，還沒推薦優質冰品的冰友們要趕緊上網票選。

這些推薦名單後續藉由市民推薦、外送熱門餐點及網路好評店家等大數據資料收集分析，透過專業評審及網路人氣網美推薦，精選出足以代表高雄的前50項冰品，這些特色冰品將受邀參加8月上旬舉行的「大港閱冰」冰品市集嘉年華，邀集精選特色冰品店家至現場設攤，也規畫趣味活動，讓民眾感受夏天特有高雄風情。

愛冰控最近熱烈討論這項活動，業者也關注有哪些店家上榜。紅逗冰室表示，獲得網友在「高雄日嚐366」推薦感到高興，店家隱藏巷弄走復古懷舊風，該店招牌產品是紅豆雪花冰，綿密香濃奶味加上滿滿蜜紅豆，吃起來相當過癮。高雄在地老牌冰品大碗公冰也在「高雄日嚐366」榜上有名，店家表示近期旗津人潮回籠，不少人專程來吃大碗公冰，水果冰、芒果冰各有擁護者。