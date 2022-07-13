飯後最愛這一味！陳其邁：這是高雄人日常
高雄陽光火辣辣，吃冰被視為消暑良方，高雄市長陳其邁是吃冰達人，他說，吃冰是高雄人成長共同記憶，他餐後習慣吃一口冰，才有完成的滿足感，日前為「大港閱冰」活動站台，滔滔不絕分享吃冰經驗。高雄市觀光局表示，首波推薦7月14日截止，冰友們要趕緊上網參加票選。
炎炎夏日就是要來一碗透心涼冰品，不論是冰淇淋、冰棒、剉冰、冰沙、甜筒、雪花冰，都是夏季必備消暑聖品。高雄市政府迎接2022台灣文博會、台灣設計展即將在高雄登場，推出「大港閱冰」多元體驗，重頭戲「大港閱冰」冰品市集嘉年華，預計8月上旬在哈瑪星貿易商大樓前登場，一口氣集結高雄多家最強冰店，邀請愛呷冰民眾來高雄，挑戰舌尖上的零度C。
陳其邁指出，高雄第一個現代化魚市場與製冰業發展息息相關，百年前打狗築港，讓鄰近漁港與鼓山魚市場誕生製冰廠，此後冰店如雨後春筍般接連開設，1920、30年代製冰技術純熟，吃冰款式愈來愈多樣，吃冰習慣早已深入高雄人日常。
高雄市觀光局長周玲妏說，目前已公告「高雄日嚐366」特色美食徵集活動，預計選出13種類特色美食，呈現高雄包羅萬象的美食藍圖，首波推薦就是「大港飲料冰品」，目前有超過500名民間饕客達人推薦，紅豆牛奶雪花冰、店家招牌冰、奶茶霜淇淋、焦糖布丁粉圓冰、水果冰等冰品都榜上有名，紅逗冰室、鹿仔草冰店、大碗公冰等知名店家深受饕客喜愛，首波推薦7月14日截止，還沒推薦優質冰品的冰友們要趕緊上網票選。
這些推薦名單後續藉由市民推薦、外送熱門餐點及網路好評店家等大數據資料收集分析，透過專業評審及網路人氣網美推薦，精選出足以代表高雄的前50項冰品，這些特色冰品將受邀參加8月上旬舉行的「大港閱冰」冰品市集嘉年華，邀集精選特色冰品店家至現場設攤，也規畫趣味活動，讓民眾感受夏天特有高雄風情。
愛冰控最近熱烈討論這項活動，業者也關注有哪些店家上榜。紅逗冰室表示，獲得網友在「高雄日嚐366」推薦感到高興，店家隱藏巷弄走復古懷舊風，該店招牌產品是紅豆雪花冰，綿密香濃奶味加上滿滿蜜紅豆，吃起來相當過癮。高雄在地老牌冰品大碗公冰也在「高雄日嚐366」榜上有名，店家表示近期旗津人潮回籠，不少人專程來吃大碗公冰，水果冰、芒果冰各有擁護者。
更多冰品設計暨冰品特展資訊可至高雄市立歷史博物館官網或臉書搜尋高雄市立歷史博物館，創意設計冰品相關資訊可查閱「新濱・駅前」粉絲專頁，有關「高雄日嚐366」系列活動及冰品市集最新相關資訊，可上高雄旅遊網網站或臉書粉絲專頁查詢。
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