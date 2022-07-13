國旅補助將開跑 新北住宿加碼抽大獎
新北市政府觀光旅遊局表示，搭配交通部觀光局「悠遊國旅」活動開跑，特別整合新北市旅宿業者加碼「新北金好住」活動，提供消費滿額可抽智慧手機及住宿券等大獎。
觀旅局表示，市府7月初推出「新北金好住」活動，截至9月30日入住新北市合法旅館民宿，憑單筆消費金額滿新台幣300元發票或收據，就可參加抽獎活動，有機會抽到智慧手機等獎品。
觀旅局表示，搭配交通部觀光局即將開跑的「悠遊國旅」活動，特別整合新北市旅宿業者加碼「新北金好住」活動，除可參加抽獎活動抽手機等大獎外，還可抽溫泉旅館、民宿住宿券。
觀旅局表示，民眾除可參加「新北金好住」抽獎活動外，搶住新北的旅客也可同時享有旅宿業者各自提供「食」、「宿」等好康，分別有「住房享買一晚送一晚/買一房送一房」、「雙人房升等家庭房」、「指定餐飲套餐/商品買一送一」等優惠方案，歡迎大家來新北旅宿享好康。
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