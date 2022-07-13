快訊

桃園大潭電廠又傳工安意外 工人從7公尺高處跌落身亡

黃嘉千認了7年前就鬧婚變 悲吐：演藝圈誘惑太多

國旅補助將開跑 新北住宿加碼抽大獎

中央社／ 新北13日電
九份是新北市著名觀光勝地。報系資料照
九份是新北市著名觀光勝地。報系資料照

新北市政府觀光旅遊局表示，搭配交通部觀光局「悠遊國旅」活動開跑，特別整合新北市旅宿業者加碼「新北金好住」活動，提供消費滿額可抽智慧手機及住宿券等大獎。

觀旅局表示，市府7月初推出「新北金好住」活動，截至9月30日入住新北市合法旅館民宿，憑單筆消費金額滿新台幣300元發票或收據，就可參加抽獎活動，有機會抽到智慧手機等獎品。

觀旅局表示，搭配交通部觀光局即將開跑的「悠遊國旅」活動，特別整合新北市旅宿業者加碼「新北金好住」活動，除可參加抽獎活動抽手機等大獎外，還可抽溫泉旅館、民宿住宿券。

觀旅局表示，民眾除可參加「新北金好住」抽獎活動外，搶住新北的旅客也可同時享有旅宿業者各自提供「食」、「宿」等好康，分別有「住房享買一晚送一晚/買一房送一房」、「雙人房升等家庭房」、「指定餐飲套餐/商品買一送一」等優惠方案，歡迎大家來新北旅宿享好康。

住宿券 國旅補助 自由行 旅行團

延伸閱讀

新北確診死亡逾1800人 將辦超薦法會圓滿身後事

花蓮業者加碼國旅優惠 主題樂園票價折抵賞鯨船票

長尾效應快來了！新北確診+4997下降速度趨緩 嬰幼兒疫苗接種明預約

影／國旅補助明上路 王國材：先做好國旅 等觀光客來台

相關新聞

你看了嗎？今年最大滿月「超級月亮」晚間登場

你看了嗎？中央氣象局指出，今天晚間至明天凌晨將迎來最大滿月「超級月亮」，將帶來年度天文大潮。

超級月亮登場 點亮夜空台北

超級月亮曾於今年6月露臉，短短不到1個月的時間，又將發生在14日凌晨2時38分。台北傍晚時上空雲層逐漸散去，皎潔的月光從...

國旅補助明上路！1300元住宿優惠 逾153萬人次可受惠

為了振興國旅，交通部向政院爭取55億元悠遊國旅的預算，內容包含團體旅遊補助、住宿優惠以及觀光遊樂業入園優惠等，明天正式上...

只比基本工資高1710元...台鐵工會爭加薪恐中秋不加班 王國材回應了

台鐵預計2024年1月公司化掛牌，現正由勞資雙方就子法進行協商，台鐵工會也積極爭取提升員工待遇，提出加薪5成的訴求目前並...

台鐵票價擬漲一倍？ 王國材回應了

台鐵票價到底漲不漲、漲多少，備受各界關注。為此，台鐵正委外進行票價改善研究，昨傳出期中報告已出爐，並若以報酬率設定3%至...

今年最大滿月入夜起報到 氣象局提醒「天文大潮」

明日凌晨將迎來今年最大滿月，台北天文館預估，本次月球視直徑可達到33.7角分，與今年1月18日的最小滿月相比，足足大了1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。