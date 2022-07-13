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人間條件7雙主演 唐美雲、林美秀飆演技

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

歌仔戲名伶唐美雲加入《人間條件7》，8月開演帶給觀眾雙重感動。綠光劇團13日宣布，《人間條件7》5月場次因疫情，改至8月5至7日、12日至14日演出，原本主演女主角阿蘭（老年）的演員林美秀因檔期撞到，第一梯次將由唐美雲演出。唐美雲說，之前看林美秀演就很感動，雖然不好演，但會努力嘗試。

阿蘭不好演

林美秀與唐美雲先帶來一段「交換日記」儀式，兩人都念出手中日記，分享對於阿蘭的看法。林美秀念的片段是描述阿蘭與伴侶真摯的感情，而唐美雲的部分則是念阿蘭在回想人生中的點滴，也想到很多自己很重視的朋友的感慨。

「阿蘭一生追求的，就是一個歸屬感而已！」唐美雲說，阿蘭是非常堅韌的女性，在劇中一直犧牲奉獻，不過她最後也接受這一切，讓人非常心疼。她笑說，雖然阿蘭這個角色不好演，以前在《人間》系列有演過阿蘭的媽媽，「我一定可以成功的！」

感謝唐美雲救場

林美秀也驚訝發現，兩人之前雖然演過母女，但卻沒有對過戲，而這次飾演同一個角色，也因為檔期錯開沒有一起演出，因此她開玩笑對導演吳念真要求以後要同台演出，讓現場笑得很開心。唐美雲也說，自己很喜歡劇裡面的兩首歌《我是一片雲》與《祝你幸福》。

吳念真說，林美秀應該是全台灣前5忙的人了，雖然很早就將唐美雲作為林美秀確診的最佳替換人選，但唐美雲也很忙，讓他始終不敢開口，沒想到還是發生林美秀不能演出的狀況，還好唐美雲有答應。被問到雙主演會不會讓看不到任一人演出的觀眾失望，林美秀笑說：「那就兩個一起看！」【更多精采內容，詳見

吳念真 疫情 歌仔戲

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