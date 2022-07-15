峮峮化身「路跑大使」！2022寶礦力路跑限量報名中，10/1汗你一起熱愛就跑

第4屆寶礦力路跑即將在10/1於大佳河濱公園開跑！本屆活動全面升級，首創結合「實體路跑」和「線上路跑」同時舉辦，都有4公里、10公里、21公里三種組別可選，報名請至「2022 POCARI SWEAT RUN 寶礦力路跑官網」。寶礦力水得今年邀請了甜美可愛的「應援女神」峮峮擔任路跑大使，汗大家一起熱愛就跑。除了「寶礦力獨家週邊物資」、「專業Nike Run Club 配速團隊」，還有「賽後巨型氣墊派對」，更可以抽多項豪禮，絕對是今年不可錯過的路跑賽事！因為熱愛，讓流汗變超讚！

峮峮獻出人生第一次路跑，專業特訓一起來參加路跑不只要跑起來，還要跑得又美又安全又專業！身為新手跑者，峮峮即將獻出人生第一次路跑，寶礦力水得特別請來專業級的NRC教練團隊為峮峮進行跑前特訓。

第4屆寶礦力路跑邀請應援女神峮峮擔任路跑大使，10/1會現身大佳河濱公園!汗你一起! 圖／聯合線上提供

第一次參加路跑，要注意什麼呢?如同大家所知，運動前的適當暖身可有效降低「運動傷害」發生的機率。然而，該怎麼暖身才正確？NRC的信和教練表示，「暖身主要是藉由一些拉伸動作，讓身體的活動關節更靈活，在賽事中可以有更充足的準備。而暖身建議至少做到心跳加速、稍微出汗的程度。」

NRC教練指導峮峮，如何做簡單的跑前暖身運動。 圖／聯合線上提供

賽前3階段：1暖身、2熱身跑、3動態操做完暖身運動後，可以再進行2公里熱身跑，讓身體逐漸習慣跑步的節奏。接著進行第三階段動態操，像是「後腿踢伸展」、「蹲腿跳」、「3步1抬腿」、「墊步抬腿」或進階版的「跨步推蹬」等動作，動態操可以啟動肌肉、增加活動度，讓身體找到平衡和協調的感覺，幫助提高運動表現。

跑前暖身第二階段：進行2公里熱身跑，讓身體逐漸習慣跑步的節奏。 圖／聯合線上提供

暖身第3階段：動態操，可以啟動肌肉、增加活動度。 圖／聯合線上提供

至於在跑步過程中，應該如何調節呼吸? NRC教練團隊建議採用「鼻子吸氣、嘴巴吐氣」的方式，可以獲得比較自然的換氣調節，跑步時用「吸吐吐」或「吸吸吐」兩種呼吸方式都可以，找到自己最佳呼吸節奏，才能跑得輕鬆跑得久。

超高CP值！限量精美物資+豪華抽獎全力應援2022寶礦力路跑除了有超正路跑大使峮峮「汗」你開跑外，還邀請Nike Training Club(NTC)教練帶領賽前暖身操、NRC專業的配速團隊陪大家完成賽事，創造更好的路跑戰績，在賽道也有滿滿的寶礦力水得做補給，應援大家每一滴努力的汗水，絕對解身體的渴。此外，寶礦力更大手筆回饋跑友！只要報名就能獲得寶礦力水得限量周邊精美物資澎湃大禮包和完賽禮，賽後抽獎更提供PS5、Apple Watch 7、Airpods Pro、柏克金燒肉屋日本和牛雙人套餐、美利達腳踏車等豪華大禮，多種夢幻逸品讓幸運跑友帶回家！

參加路跑拿寶礦力豐富周邊，賽後還能抽PS5、Apple Watch、AirPods Pro 等好禮! 圖／聯合線上提供

2022寶礦力路跑已經開放報名！實體路跑將於10/1在大佳河濱公園舉辦，線上路跑則是由跑者自己選擇場地路線，在指定時間內完賽，無論參加實體或線上路跑，都有4K/10K/21K三種組別可以選擇，現在就來手刀報名，和峮峮一起「熱愛就跑」！

2022寶礦力路跑報名網址：https://lihi1.cc/MphOP