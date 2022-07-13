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「潮來之音」愛丁堡藝穗節限定版 周末萬座曉劇場登場

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
「潮來之音」即將赴愛丁堡藝穗節演出，本週末特地在萬座曉劇場限定演出，文化部長李永得今也前來為團隊打氣。記者葉冠妤/攝影
「潮來之音」即將赴愛丁堡藝穗節演出，本週末特地在萬座曉劇場限定演出，文化部長李永得今也前來為團隊打氣。記者葉冠妤/攝影

由曉劇場藝術總監鍾伯淵編導作品「潮來之音」本周末於萬座曉劇場演出後，即將動身前往英國愛丁堡展開23場演出。文化部長李永得今特別前來萬座曉劇場為團隊加油打氣。

「潮來之音」源於鍾伯淵在國藝會海外藝遊起心動念，經歷文化部青年藝術獎助支持，並由曉劇場於2020年首演後，國際邀演不斷，金年將代表參與愛丁堡藝穗節臺灣季。鍾伯淵說，潮來之音創作於全球疫情的當下，希望觀眾可以靜下心來，透過潮水看見故事微小的感動，也讓全世界看見台灣。

歷經二年多來的疫情，「潮來之音」從災難的預言，窺視人性的「愛、孤獨與存在」。故事中與盆栽生活的男人、小兒麻痺的男子、女高中生、一對女同性戀伴侶，從每一段故事中探討孤獨、共融、同志婚姻、代理孕母等議題，看似呈現每一段小人物的故事與角色，卻巧妙刻畫每一人的細緻情感，更呼應人們脆弱的生活面貌。這次也邀請日本資深舞踏家我妻惠美子老師擔任「潮來之音」設計與演員。

鍾伯淵表示，「潮來之音」有趣的地方在於反映了台灣的多元、自由的環境，作品談到女同志、疫情、如何面對各式各樣災難，相對於馬來西亞、新加坡作品不能談論政治、性別議題，日韓對裸體議題有所顧慮，這部作品能在台灣發聲，代表著創作的自由，而在這份自由底下，希望受驚的團隊及人們，可以在生活中找到專屬的力量，不必再恐懼。

李永得表示，台灣民間小劇場的活力，是代表國家文化復興及深耕很重要的地方，而小劇場的經營非常困難及辛苦，因此文化部更有必要關心、表達敬意;疫情當下，表演藝術團隊更是辛苦，未來文化部一定會給予更多支持，大家一起努力。

「潮來之音」今年將赴愛丁堡藝穗節演出，出發前特別限定演出，呈現給台灣觀眾，在7月15至17日假萬座曉劇場演出，邀請民眾進劇場看海、聽海，感受潮來低語的力量與感動。

「潮來之音」演出劇照。圖/曉劇場提供
「潮來之音」演出劇照。圖/曉劇場提供

劇場 疫情 文化部

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