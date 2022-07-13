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榮總醫師張寶基支援金門復健科10年 最難忘霧鎖金門

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
台北榮民總醫院身障重建中心復健科醫師張寶基赴金門醫院支援復健科業務整整10年， 他對金門醫療付出，深受肯定。圖／金門醫院提供
台北榮民總醫院身障重建中心復健科醫師張寶基赴金門醫院支援復健科業務整整10年， 他對金門醫療付出，深受肯定。圖／金門醫院提供

台北榮民總醫院身障重建中心復健醫師張寶基，自101年起以中央健康保險署「離島醫療給付效益提升計畫（簡稱IDS計畫）」赴金門醫院支援復健科，支援任務整整歷經10年， 張寶基於今年6月底榮退，正式卸下支援金門醫院復健科的重任，金門醫院院長侯重光表示，特別感謝他心繫金門就醫民眾，以及對金門醫療的支持與付出，在金門醫院科別人力匱乏不足之際，願不辭辛勞遠赴離島支援。

金門醫院復健科自成立以來，專科醫師人力不穩定，除了靠公費醫師分發外，也需要台北榮民總醫院復健科醫師支援，醫療業務方能維持運作。張寶基為支援金門醫院復健科醫療業務，每週需飛航往返台灣1-2趟次，若遇到氣候不佳，或是霧鎖金門，他總是不辭辛勞在機場等候班機，只希望能繼續安排候補班次。他常說「金門有等候他看診的患者，哪怕看診時間縮短，他仍舊想盡力赴約。」

除了金門醫院院本部和烈嶼分院復健科的臨床業務外，張寶基對金門榮民的輔具補助申請，有著特殊的貢獻，尤其是脊椎受損者所需穿著的背架。「跌倒」是老年人最常發生的意外傷害之一，而老人跌倒後常造成胸腰處壓迫性骨折，不論患者是否需接受手術治療，多數會有穿著背架治療的需求，而且這種意外衍生的醫療需求，往往需立即醫療介入。

為了滿足榮民患者對背架申請的迫切性，張寶基和金門醫院復健科團隊合作，他將完成好的申請文件及特製背架所需的量測數據，親自帶回身障重建中心進行申請與後製，同時，也負責將量身訂製好的背架帶至金門交與患者，力求讓患者獲得更便捷且更完善的服務，在這漫長的醫療支援日子裡，他的服務熱忱始終如一，深受肯定。

張寶基在今年6月30日榮退，金門醫院表示，後續隨著離島醫事公費生養成，在復健科部分，除了去年已返鄉服務的黃珮榕醫師外，今年9月1日張大智復健科醫師也即將就任，金門醫院復健科醫療業務，將繼續往前邁進。

金門縣府統計顯示，金門縣65歲以上老年人口有2萬1千餘人，約占總人口數的15％，已邁入高齡社會，以目前中風人口逐年增加的情況下，金門的復健科醫師還是有明顯不足，不少民眾都期盼金門醫院能多增加復健醫師與語言治療師，以因應大量的中風病人。

台北榮民總醫院身障重建中心復健科醫師張寶基（右二），赴金門支援復健科整整10年， 6月底榮退，金門醫院院長侯重光（左二）特別感謝他對金門醫療的支持與付出。圖／金門醫院提供
台北榮民總醫院身障重建中心復健科醫師張寶基（右二），赴金門支援復健科整整10年， 6月底榮退，金門醫院院長侯重光（左二）特別感謝他對金門醫療的支持與付出。圖／金門醫院提供

金門 復健 醫師

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