榮總醫師張寶基支援金門復健科10年 最難忘霧鎖金門

台北榮民總醫院身障重建中心復健科醫師張寶基，自101年起以中央健康保險署「離島醫療給付效益提升計畫（簡稱IDS計畫）」赴金門醫院支援復健科，支援任務整整歷經10年， 張寶基於今年6月底榮退，正式卸下支援金門醫院復健科的重任，金門醫院院長侯重光表示，特別感謝他心繫金門就醫民眾，以及對金門醫療的支持與付出，在金門醫院科別人力匱乏不足之際，願不辭辛勞遠赴離島支援。

金門醫院復健科自成立以來，專科醫師人力不穩定，除了靠公費醫師分發外，也需要台北榮民總醫院復健科醫師支援，醫療業務方能維持運作。張寶基為支援金門醫院復健科醫療業務，每週需飛航往返台灣1-2趟次，若遇到氣候不佳，或是霧鎖金門，他總是不辭辛勞在機場等候班機，只希望能繼續安排候補班次。他常說「金門有等候他看診的患者，哪怕看診時間縮短，他仍舊想盡力赴約。」

除了金門醫院院本部和烈嶼分院復健科的臨床業務外，張寶基對金門榮民的輔具補助申請，有著特殊的貢獻，尤其是脊椎受損者所需穿著的背架。「跌倒」是老年人最常發生的意外傷害之一，而老人跌倒後常造成胸腰處壓迫性骨折，不論患者是否需接受手術治療，多數會有穿著背架治療的需求，而且這種意外衍生的醫療需求，往往需立即醫療介入。

為了滿足榮民患者對背架申請的迫切性，張寶基和金門醫院復健科團隊合作，他將完成好的申請文件及特製背架所需的量測數據，親自帶回身障重建中心進行申請與後製，同時，也負責將量身訂製好的背架帶至金門交與患者，力求讓患者獲得更便捷且更完善的服務，在這漫長的醫療支援日子裡，他的服務熱忱始終如一，深受肯定。

張寶基在今年6月30日榮退，金門醫院表示，後續隨著離島醫事公費生養成，在復健科部分，除了去年已返鄉服務的黃珮榕醫師外，今年9月1日張大智復健科醫師也即將就任，金門醫院復健科醫療業務，將繼續往前邁進。