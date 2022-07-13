台鐵工會揚言不加薪就停駛 王國材態度強硬「不可能」

台鐵公司化爭議未解，勞資雙方近日針對16條子法協商，不過兩度協商都破局，台鐵企業工會上月中發函台鐵，要求全面加薪五成，更揚言若資方無善意回應，將啟動中秋節不加班活動，還強調中秋節全天可開出班次不到18班，一定比勞動節慘。

對此，交通部長王國材今下午受訪時表示，台鐵一年的收入是240億元，人事費用是160億元，若全面加薪五成，就是240億元，換句話說，等於每一分錢都是發薪資，這一定是不可能的。

王國材表示，公司薪資費用要佔總成本五成以下才有辦法轉虧為盈，如果是整體這樣要求，讓公司一開張就虧損累累，比現在更嚴重，就不是公司化的精神。

王國材表示，願意針對基層比較低新的部分 例如營運人員、基層主管加給很低等，這個可以考慮；如果是要比較大幅度的調薪，應該是等公司賺錢的時候再來談。現在就是針對薪水很低的基層人員，「我願意來支持」。