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影／武陵農場交換加拿大品種黑天鵝 露營區曬恩愛

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市武陵農場環境優美、氣溫涼爽，環境適合黑天鵝生長。為避免近親繁殖，昨農場與大久珍禽繁殖場交換加拿大品種黑天鵝。圖／武陵農場提供
台中市武陵農場環境優美、氣溫涼爽，環境適合黑天鵝生長。為避免近親繁殖，昨農場與大久珍禽繁殖場交換加拿大品種黑天鵝。圖／武陵農場提供

台中市武陵農場環境優美、氣溫涼爽，環境適合黑天鵝生長。去年12月，農場與大久珍禽繁殖場交換歐美品種黑天鵝，為避免近親繁殖，昨再交換加拿大品種黑天鵝。農場表示，場內共4母3公黑天鵝，藉由品種交換讓黑天鵝下一代更健康、增加生物多樣性。

武陵農場副場長胡發韜表示，2007年場方向台北市立動物園取得第一代公黑天鵝1隻，與場內原有2隻母黑天鵝進行繁殖，均屬於澳洲伯斯品種，已產下許多後代。

去年12月，農場與大久珍禽繁殖場進行黑天鵝交換，農場致贈6個月大公鵝、大久致贈7個月大歐美品種公鵝。

胡發韜指出，為避免近親繁殖，增加生物多樣性，昨天再與大久進行黑天鵝交換，1隻農場母鵝換取1隻加拿大品種公鵝，並將加拿大品種公鵝放到露營區，形成2公2母黑天鵝「放閃」畫面。

另，中正池維持1母2公黑天鵝，胡發韜說，未來不排除持續互換、增加黑天鵝品種，讓武陵農場黑天鵝的下一代更加健康、優游農場。

台中市武陵農場環境優美、氣溫涼爽，環境適合黑天鵝生長。為避免近親繁殖，昨農場與大久珍禽繁殖場交換加拿大品種黑天鵝。圖／武陵農場提供
台中市武陵農場環境優美、氣溫涼爽，環境適合黑天鵝生長。為避免近親繁殖，昨農場與大久珍禽繁殖場交換加拿大品種黑天鵝。圖／武陵農場提供
台中市武陵農場環境優美、氣溫涼爽，環境適合黑天鵝生長。為避免近親繁殖，昨農場與大久珍禽繁殖場交換加拿大品種黑天鵝。圖／武陵農場提供
台中市武陵農場環境優美、氣溫涼爽，環境適合黑天鵝生長。為避免近親繁殖，昨農場與大久珍禽繁殖場交換加拿大品種黑天鵝。圖／武陵農場提供

天鵝 武陵農場 加拿大

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