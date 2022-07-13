好熱！ 花蓮光復高溫達38度 專家提醒周五水氣增

今日仍是相當炎熱的一天，位於花蓮縣光復鄉的富源在中午12時20分測到38度高溫，名列全台第一。此外，民眾也要留意午後雷陣雨，其範圍會比前幾天較為擴大。迎風面東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區雖仍為多雲到晴，不過午後雷陣雨範圍擴大，除各山區外，西半部平地亦有降雨機會，並有局部較大雨勢發生的機率，而清晨至上午中部以北沿海地區亦有零星短暫陣雨。

天氣風險公司天氣分析師賴忠瑋說，今日主要影響台灣的天氣系統，除了太平洋高壓的影響之外，就是南邊菲律賓呂宋島東北方附近的低壓熱帶擾動，雖然這個低氣壓沒有直接影響台灣，但是外圍環流在今明兩天有機會帶來較多雲量、水氣和不穩定的天氣。擾動低壓將在今明兩天持續北上到巴士海邊東邊，不過環境條件不利於其發展，不太有機會增強為熱帶性低氣壓或颱風，反而會在周五左右逐漸減弱消散。

賴忠瑋也說，周五起台灣附近將再受到西南風帶來的暖空氣及南方潮濕的空氣影響，太平洋高壓也會略為減弱，預計迎風面的南部將再轉為雲多有陣雨的天氣，中部以北的午後雷陣雨也會增加，東部則因為背風沉降的關係，要留意較炎熱的天氣。預計西南風的的影響會持續到下周二左右，下周三太平洋高壓將再逐漸西伸到台灣附近，轉為炎熱少雨的天氣。