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虎科大、台大醫院攜手生產免疫細胞 造福癌症患者
因應精準醫療研發需求增加，虎尾科技大學成立精準健康整合團隊，與台大醫院雲林分院攜手合作，今簽署合作備忘錄，以新興療法為主軸，結合醫療與工業技術，計畫首次提出免疫細胞生產，盼造福癌症患者。
動力機械工程系教授林依恩說，細胞治療與免疫療法在國外行之有年，但礙於法規，台灣癌症患者只能選擇開刀或放射治療，終於在去年年底立法院修法通過，無疑是癌症患者一大福音，盼與台大醫院合作盡快量產免疫細胞，改善癌症醫療環境。
校長張信良說，虎科大設有智能機械與智慧製造研究中心，具機械手臂及線上監控的高度智慧化生產線，今精準健康整合團隊與台大醫院合作開發精準醫療，可將工業生產與醫療技術結合，量產免疫細胞，造福癌症患者。
院長黃瑞仁說，備忘錄由雙方自行組成團隊，共同提出計畫，單一計畫經費不超過40萬元，由雙方共同負擔，若符合培養新血、專利與技轉、長期深耕等，則可由虎科大再補助最高25萬元，將朝新興療法方向發展，包括細胞生產、細胞治療、免疫療法及再生醫學。
同時，虎科大也挹注400萬元建置細胞實驗室與微型雲端智慧細胞平台，縮短醫療檢驗時間，抽血當天就可知道結果，即時掌握病況、即時治療。也規畫選送交換生赴日交流，培養醫學與工程實務跨領域專業人才。
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