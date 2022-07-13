快訊

數位疫苗證明版本更新 明起新增美、加、日、澳適用格式

教育部拍板！世新、中原、實踐3大學111學年起調漲學雜費

本土今增2.9萬例、49病歿 莊人祥：預期本周確診都在3萬以下

聽新聞
test
0:00 / 0:00

8歲童橈骨骨折新式石膏固定 順利演奏小提琴參加夏令營

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
容志雄醫師為曾姓少年執行新式石膏固定，讓他順利恢復，生活也未受影響。圖／大千綜合醫院提供
容志雄醫師為曾姓少年執行新式石膏固定，讓他順利恢復，生活也未受影響。圖／大千綜合醫院提供

8歲曾姓少年跌倒造成手腕橈骨骨折，骨頭雖移位但不嚴重，醫師建議用石膏固定，家長考量孩子有小提琴表演且將參加夏令營，經詢問從台北到苗栗市大千綜合醫院就醫，接受新式石膏固定後，當晚就參加小提琴表演，也順利參與夏令營，恢復良好。

大千綜合醫院指出，過去不少家長遇到小朋友因骨折打石膏總是很頭疼，因傳統石膏又硬又重且不透風，孩子往往難以忍受種種不便，拆石膏時傳統鋸石膏的聲音非常大，又讓小孩嚇得哇哇大哭或想要逃跑，現行新式石膏可解決傳統石膏的缺點，讓家長及小孩不受打石膏的困擾。

大千指出，台北的曾小弟弟運動跌倒，右手撐住地面造成手腕橈骨骨折，檢查發現骨頭雖有移位但不嚴重，醫師建議以石膏固定即可，但家長考量曾小弟弟後續有小提琴表演，且接下來將參加夏令營活動，因此希望尋求能讓他方便活動的石膏，經查詢得知大千曾施行新式石膏固定而前來就醫。

大千骨科醫師容志雄表示，新式石膏有許多優點，包括貼合性及包覆性好，保護力較足夠，如骨折變形較嚴重，可配合在X光下復位；新式石膏外型呈蜂巢狀，方便透氣、不悶熱，當骨頭恢復一定程度時可自行拉開拉鍊拆卸，清洗手部或擦汗後仍可再套回；待骨頭復位完成要拆除時，不需像傳統石膏要用工具鋸除，只需拉開拉鍊即可，對鋸石膏過程感到害怕的小孩是很好的選擇。

此外對有糖尿病、心血管疾病或高齡不願意開刀的骨折長輩，新式石膏可幫助骨頭復位之外，也能維持生活自理能力及活動量，不因骨折打石膏而不敢活動，導致肌力及體力嚴重退化，影響長輩生活且造成照顧者的壓力。

他指出，新式石膏的適用方式必須經醫師專業評估，因此建議治療前與醫師討論，才能以適當的治療方式及早恢復健康。

曾小弟弟使用新式石膏，活動自如不影響生活。圖／大千綜合醫院提供
曾小弟弟使用新式石膏，活動自如不影響生活。圖／大千綜合醫院提供
接受新式石膏治療後，曾小弟弟當天拉小提琴都無問題。圖／大千綜合醫院提供
接受新式石膏治療後，曾小弟弟當天拉小提琴都無問題。圖／大千綜合醫院提供

骨折 醫師 夏令營

延伸閱讀

別延誤骨鬆治療時機 醫揭為何髖關節骨折是最危險骨折

國道3號古坑路段4車追撞 2車翻覆釀1死1重傷

再創世界紀錄！邊雜耍邊跑 10K 飆速 手骨折照跑破 PB 奪冠

偷雞不著蝕把米！濫倒廢土半路翻車 司機手骨折送醫

相關新聞

今年最大滿月入夜起報到 氣象局提醒「天文大潮」

明日凌晨將迎來今年最大滿月，台北天文館預估，本次月球視直徑可達到33.7角分，與今年1月18日的最小滿月相比，足足大了1...

特稿／最後一支箭卡關 部分負擔調漲成陳時中「華麗轉身」遺憾

衛福部長陳時中已確定參選台北市長。還記得，2020年9月，陳時中被問及參選台北市長意願時，他說，身上背著防疫、食安、健保...

獨／健保部分負擔上路時程未定 醫院團體盼8月1日上路

衛福部長陳時中已確定參選台北市長，但攸關健保永續經營的部分負擔何時上路，卻仍遙遙無期。健保部分負擔原定5月15日上路，但...

陳柏霖《極島森林》一播出 陸觀眾狂找盜版！台灣荒野之美吸Disney+買下全球版權

「我最近在看的書喔？」眨了眨那雙濃眉大眼，陳柏霖像說悄悄話那樣告訴我們：「是《原則》喔！」

租屋族「難設籍」損害投票公民權？ 內政部：房東不得拒絕

巢運今舉行記者會指出，在台灣租屋黑市中，房東往往會拒絕房客設籍，形成「房東有票，房客沒票」的局面，損害公民權。內政部表示...

北海岸要不准露營了！ 法案預告：將罰五千到一百萬元

民眾露營熱，但不是隨意隨地可露營。交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處近日頒布法案預告，要求民眾不准在鄰近雙北的北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。