今年最大滿月入夜起報到 氣象局提醒「天文大潮」

明日凌晨將迎來今年最大滿月，台北天文館預估，本次月球視直徑可達到33.7角分，與今年1月18日的最小滿月相比，足足大了13.5%，大約是1元與5元硬幣大小的差別，呼籲民眾可好好把握。中央氣象局則說，明後兩天因迎來最大滿月的「超級月亮」，將帶來年度天文大潮，因此西南部沿海低窪區域地區，在漲潮期間請注意海水倒灌、局部淹水等現象。

氣象局說明，今日起至周五是台南、高雄、屏東、台東及基隆北海岸沿海地區年度大潮，沿海低窪地區在漲潮期間請注意海水倒灌、局部淹水等現象，海邊活動也要多加留意。

氣象局也說，各地年度大潮日期略有不同，宜蘭、花蓮至成功、淡海至桃園、嘉義及北臺南沿海發生在8月12到14日；新竹至雲林及澎湖沿海發生在9月12到14日；這些時段西南部或西部沿海發生大潮時，也要注意沿海低窪區域海水倒灌、局部淹水等現象。

本次最大滿月的最佳觀賞時間是在今日傍晚，因為今日17時6分月球通過近地點，此時地月中心距離357,372公里，是今年月球離地球最近的時刻。當月球18時37分升起時，雖然相位99.7%，還不到100%的「滿版」，但肉眼看來已與正圓無異，再加上地面景物的襯托，將比明日凌晨2時38分高懸夜空的「滿月」更為壯觀。