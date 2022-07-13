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疫情減損4成醫療可近性！這兩種人、這種病最慘

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
台大公衛流病與預醫所今指出，受疫情影響，80歲以上長者、外籍移工之醫療可近性的減損最嚴重。圖／擷取自新冠肺炎防疫科學線上直播
台大公衛流病與預醫所今指出，受疫情影響，80歲以上長者、外籍移工之醫療可近性的減損最嚴重。圖／擷取自新冠肺炎防疫科學線上直播

根據經濟學人推估，台灣今年1到6月超額死亡為8067人，對照中央流行疫情指揮中心公布新冠致死死亡6326人，間接超額死亡人數達到1741人，多個領域學者專家接連疾呼「不應忽視任何死亡」，建議速將傳染病改列第四類、改採流感化監測，藉此促使醫療量能正常化、減少間接死亡，指揮中心仍不動如山。

台大公衛流病與預醫所今上午例行直播中，根據已發表於國際期刊之本土研究，證明早在新冠疫情發生之初，社區民眾整體醫療照護可近性就已減損39％。其中80歲以上長者之醫療可近性減損程度達到43%，為各年齡層之冠；外籍人士例如移工醫療，醫療可近性更減損達到50%。另有國外研究指，疫情導致醫療不方便，糖尿病死亡率增2成。

該所成員范僑芯指出，今年疫情更嚴峻，初步也可從健保資料看到，雖然到醫院看較嚴重疾病的就醫下降幅度較小，但相較於疫情前一年，無論2020年、2021年，到今年4月，西醫診所的單月門診量降幅達到200至400萬件。至於5、6月疫情最嚴峻時，醫療服務及醫療可近性所受的影響，還有待進一步彙整和分析。

台大公衛教授陳秀熙表示，對於糖尿病、高血壓等慢性病控制，西醫基層扮演關鍵角色，國外研究已經證實，疫情將導致慢性病監測和控制成效變差。

台北醫學大學教授嚴明芳表示，英國2020年1月爆發大流行後，英格蘭地區糖尿病診斷率與糖化血色素監測率都大降3分之2，同期糖尿病病人死亡率上升19%，愛爾蘭、蘇格蘭、威爾斯地區糖尿病病人死亡率也增加了13%。值得注意的是，2020年底，英國醫療服務恢復常態後，上述死亡率便重新趨近背景值。

「若能改以地方流行監測，使醫療正常化，控制慢性疾病亦會使流行控制得更好！」陳秀熙表示，反之，若慢性病因醫療障礙而控制不佳，不但將導致國家付出間接傷亡的代價，也將提高染疫率、重症率、死亡率。 

台大公衛所成員林庭瑀指出，義大利研究追蹤497位有糖尿病的健康照護人員，結果發現，單單「控制好血糖」這一項因素，如果有做到，就能將接種mRNA疫苗後突破感染的風險降低74%。嚴明芳指出，另有荷蘭研究發現，疫情導致高血壓病人停藥，若病人又感染新冠肺炎，死亡風險最多可增加3.8倍。

各國如何兼顧疫情與慢性病的控制？答案就是加強發展遠距醫療，可惜的是，這方面亞洲國家明顯遜於歐美。范僑芯指出，最新研究發現，歐美國家2020年後，遠距門診的量能皆有明顯有增加，幅度從增加3成到增加7.2倍，成功維持醫療照護量能不要下降太多。反觀亞洲國家，則因先前缺乏相關規劃，無法及時運用遠距來減少醫療量能之衝擊。

很多人會擔心，改採流感化監測，如果BA.4、BA.5導致本土流行再起，怎麼辦？陳秀熙拿出實際數據指出，即使有BA.4、BA.5進入社區，預測到8月底，繼續用嚴密的大流行監測，單日新增個案大約是3.5萬人，單日感染率是僅0.2%，但若採取地方流行的社區流感化監測，8月底單日個案仍在一萬以下，大約9000，單日感染率僅0.04%。

陳秀熙表示，台灣有高追加劑接種率加上落實戴口罩，兩者對於預防中重症和死亡的效果達到80%以上，抗病毒藥物對於中重症和死亡的預防效益也有5到7成。此外，觀察其他國家經歷大流行後，即使變異株佔比上升，單日染疫率和死亡率也無明顯變化。

陳秀熙呼籲，不應該讓變異株影響台灣過渡到地方流行防疫策略，也不該停止邁向新常態生活。

台大公衛流病與預醫所今指出，新冠疫情導致社區民眾整體醫療照護可近性減損39％，又以西醫基層門診量下降幅度最大。圖／本報資料照片
台大公衛流病與預醫所今指出，新冠疫情導致社區民眾整體醫療照護可近性減損39％，又以西醫基層門診量下降幅度最大。圖／本報資料照片

疫情 死亡率 糖尿病

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