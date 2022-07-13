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特稿／最後一支箭卡關 部分負擔調漲成陳時中「華麗轉身」遺憾

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
陳時中確定參選台北市長，外界呼籲應要思考公布部分負擔上路時程，才能華麗轉身。圖／本報資料照片
陳時中確定參選台北市長，外界呼籲應要思考公布部分負擔上路時程，才能華麗轉身。圖／本報資料照片

衛福部長陳時中已確定參選台北市長。還記得，2020年9月，陳時中被問及參選台北市長意願時，他說，身上背著防疫、食安、健保三支箭，還不知能不能安然度過。如今疫情趨緩、福食通關，僅剩下健保部分負擔這支箭。陳時中曾經承諾，2年內不調漲健保保費，如今支票僅剩半年效期，在卸任前，為了健保永續，應思考公布部分負擔上路時程，才能華麗轉身，不留下遺憾。

攸關健保永續經營的部分負擔調整案，原定5月15日上路，但Omicron疫情爆發，陳時中決定暫緩實施。如今疫情趨緩，部分負擔調整何時上路？陳時中卻坦言「目前沒有考慮」，但再不實施，對健保財務穩定性、安全性將帶來巨大影響，明年調漲健保費率恐勢在必行，大家荷包又要變薄了。

健保部分負擔調整歷經2年多討論，陳時中與醫院、民間等團體進行多次研商，健保署更是花費盡心血，讓各界取得共識，目前民眾對使用者付費概念接受度高，今年實施可說是最好時機。

但民進黨基於年底選情「政治考量」，並受電價調漲、通貨膨漲、物價高漲等影響，政府竟讓部分負擔調整恐「胎死腹中」，上路遙遙無期。

熟悉健保專家表示，部分負擔調漲是「政府應該做的事，就要認真做」，如果年底確定調漲費率，全民都需要交更多的健保費，對健保永續也不是辦法，政府高層不應陷於選舉心魔，如果今年不調，計畫明年再調，但又會遇到後年總統大選議題。

民進黨高層有人提到「要有政權、才能落實理想」，但專家認為，調漲部分負擔真的是「只差最後一步」，陳時中應有擔當，不受選情因素，以宏觀角度看待健保政策，不讓部分負擔政策轉彎，必須盡速公布上路時程，華麗轉身，不留下絲毫遺憾。

健保 陳時中 台北市長

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