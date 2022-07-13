獨／健保部分負擔上路時程未定 醫院團體盼8月1日上路

衛福部長陳時中已確定參選台北市長，但攸關健保永續經營的部分負擔何時上路，卻仍遙遙無期。健保部分負擔原定5月15日上路，但Omicron疫情爆發，為減輕民眾及醫療院所負擔，衛福部5月12日撤銷公文。但台灣私立醫療院所協會本周一發函給陳時中，認為疫情已經趨緩，為促進健保永續經營及使用者付費原則，應依先前部分負擔調整規畫，盡速於8月1日正式實施。

健保部分負擔何時上路，陳時中日前出席公開活動，被問及相關議題時坦言，「目前沒有考慮」。

「如果部分負擔，今年真的沒有實施，這是相當可惜的事。」私立醫療院所協會常務理事、新光醫院副院長洪子仁說，部分負擔是為了促進健保永續經營，落實使用者付費精神，相關討論已超過2年，經過各團體協調與討論，最後達成共識，代表大多數的人同意調整方案，而民眾對健保滿意度高，也不樂見健保無法經營，影響醫療服務。

洪子仁說，部分負擔上路後，可以達到的財務效果只有近100億元，和健保總額8000億元相比，可說是杯水車薪，但為落實使用者付費精神，且新冠疫情趨緩，即便BA.4、BA.5進入社區，也只是疫情「小反彈」，衛福部應思考部分負擔調整方案，就算是未來換了部長也應照原計畫上路，如新公告上路，相關醫院最快2周內就可籌備完成。

洪子仁表示，健保資源有限，但醫療需求不斷增加，必須找到解決方法，讓健保永續經營，行政院長蘇貞昌也支持部分負擔調漲，如果今年沒有實施部分負擔，年底時健保安全準備金將低於1個月，有違「健保法」至少應維持1個月的規定，明年恐調漲健保費率及保費。

消基會董事胡峰賓說，健保部分負擔因疫情暫緩實施，但疫情何時結束？沒人知道，可是健保財務可以支撐多久？試算就會知道，在部分負擔已兼顧弱勢就醫權下，現在應去面對、去認清，必須調漲部分負擔的事實，因隨著新藥、新醫療科技發展，健保支出持續增加，「現在用過往相同的一鍋飯，已經餵不飽所有的人。」不能一直暫緩。

台灣病友聯盟理事長吳鴻來說，今年部分負擔沒有實施是有些可惜，但各團體對部分負擔調整，還是有不同想法，畢竟調漲部分負擔後，大多數民眾都會受到影響，對於弱勢族群調漲，應有更完善的討論或配套，也有專家認為，健保費率調整應成常態化、「該調就調」，避免大選年、行政院長換人不能漲，或是一次大漲等非理性因素，影響健保財務穩定性。因此，部分負擔若不急於調整，應將相關意見充分研議後，再行討論上路時程。

將健保部分負擔調整視為健保永續經營一部分，時時念茲在茲的健保署長李柏璋說，部分負擔何時可以上路，現在是隨緣、平常心，畢竟要不要調整「不是他可以決定的」，但常有醫師反應，孩童過敏原檢測、C肝新型檢測方式、罕病或癌症用藥等都需要健保提高給付，可是受限健保經費不足，許多醫療、藥品無法給付。

「好的政策應該要堅持。」李伯璋說，民眾對健保滿意度超過9成，健保署也積極改善重複用藥、重複檢驗檢查問題，保障民眾就醫權益，為健保永續經營、增加財源，調漲部分負擔是一重要政策。