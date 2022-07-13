迎接國旅熱潮 花蓮海洋公園攜手賞鯨業平日900元玩透透

交通部觀光局國旅振興方案「悠遊國旅」即將於15日上路，除了原本的平日遊樂園門票3折優惠，花蓮遠雄海洋公園更聯手5家賞鯨業者，平日持購票發票出海賞鯨，3折門票費用可全額抵扣船票，等同平日賞鯨加海洋公園，最多900元就可以玩透透。

配合「悠遊國旅」，7月15日起，遠雄海洋公園平日入園可享票價3折優惠，以全票890元為例，入園3折只要267元，園方還加碼抽獎，有機會抽中電動機車。

海洋公園再推出「海洋連線」，攜手縣內5家賞鯨業者，這267元門票都可全額折抵賞鯨船票。意即，只要是平日出遊，海洋公園門票費用全額含在賞鯨船票內，最多900元就能賞鯨、海洋公園玩透透。

遠雄海洋公園行銷總監鄧淳仁說，這是花蓮旅遊業者史無前例大合作，希望透過海洋公園號召，吸引縣內旅遊業者加入，在後疫情時代，讓整個花蓮旅遊環境共好。

鄧淳仁表示，以往暑假期間海洋公園入園約20萬人次，花蓮整體旅遊人次約是2、3倍在40萬到60萬人次之間，推出「海洋新連線」衝高暑假旅次，目標希望突破百萬人次。

維納司賞鯨業者王登義說，5家業者共7艘船與海洋公園合作，目前每天約1千人次出海量，與海洋公園合作期望日均衝高到1500到2000人次，邀請遊客到花蓮多住幾晚，來一場難忘的深度旅遊。