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迎接國旅熱潮 花蓮海洋公園攜手賞鯨業平日900元玩透透

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
遠雄海洋公園吉祥物在花蓮港迎接旅客搭船出海賞鯨。記者王燕華／攝影
遠雄海洋公園吉祥物在花蓮港迎接旅客搭船出海賞鯨。記者王燕華／攝影

交通部觀光局國旅振興方案「悠遊國旅」即將於15日上路，除了原本的平日遊樂園門票3折優惠，花蓮遠雄海洋公園更聯手5家賞鯨業者，平日持購票發票出海賞鯨，3折門票費用可全額抵扣船票，等同平日賞鯨加海洋公園，最多900元就可以玩透透。

配合「悠遊國旅」，7月15日起，遠雄海洋公園平日入園可享票價3折優惠，以全票890元為例，入園3折只要267元，園方還加碼抽獎，有機會抽中電動機車。

海洋公園再推出「海洋連線」，攜手縣內5家賞鯨業者，這267元門票都可全額折抵賞鯨船票。意即，只要是平日出遊，海洋公園門票費用全額含在賞鯨船票內，最多900元就能賞鯨、海洋公園玩透透。

遠雄海洋公園行銷總監鄧淳仁說，這是花蓮旅遊業者史無前例大合作，希望透過海洋公園號召，吸引縣內旅遊業者加入，在後疫情時代，讓整個花蓮旅遊環境共好。

鄧淳仁表示，以往暑假期間海洋公園入園約20萬人次，花蓮整體旅遊人次約是2、3倍在40萬到60萬人次之間，推出「海洋新連線」衝高暑假旅次，目標希望突破百萬人次。

維納司賞鯨業者王登義說，5家業者共7艘船與海洋公園合作，目前每天約1千人次出海量，與海洋公園合作期望日均衝高到1500到2000人次，邀請遊客到花蓮多住幾晚，來一場難忘的深度旅遊。

多羅滿賞鯨業者呂世明說，目前在花蓮外海可看到飛旋海豚、熱帶斑海豚等，最大群約有3、400隻，近日觀察偽虎鯨出現機率也提高，出海直擊鯨豚的機率超過9成，是非常適合賞鯨的季節。

趁著暑假來臨，遠雄海洋公園在特定園區噴水與碎冰，舉辦「水花派對」，吸引不少遊客與比基尼辣妹拿著水槍玩樂。圖／海洋公園提供
趁著暑假來臨，遠雄海洋公園在特定園區噴水與碎冰，舉辦「水花派對」，吸引不少遊客與比基尼辣妹拿著水槍玩樂。圖／海洋公園提供
遠雄海洋公園吉祥物在花蓮港迎接旅客搭船出海賞鯨。記者王燕華／攝影
遠雄海洋公園吉祥物在花蓮港迎接旅客搭船出海賞鯨。記者王燕華／攝影
配合「悠遊國旅」，7月15日起，遠雄海洋公園平日入園可享票價3折優惠，園方還加碼抽獎，有機會抽中電動機車。圖／海洋公園提供
配合「悠遊國旅」，7月15日起，遠雄海洋公園平日入園可享票價3折優惠，園方還加碼抽獎，有機會抽中電動機車。圖／海洋公園提供
暑假再現國旅熱潮，花蓮賞鯨人潮不少，目前每天約有千人出海，許多家長帶孩子來一趟生態之旅。記者王燕華／攝影
暑假再現國旅熱潮，花蓮賞鯨人潮不少，目前每天約有千人出海，許多家長帶孩子來一趟生態之旅。記者王燕華／攝影
遠雄海洋公園結合賞鯨業者，15日起，平日入園加賞鯨，最多900元就能玩透透。記者王燕華／攝影
遠雄海洋公園結合賞鯨業者，15日起，平日入園加賞鯨，最多900元就能玩透透。記者王燕華／攝影

海洋公園 賞鯨 花蓮

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