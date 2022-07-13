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7/25萬安演習北捷正常營運 演習期間出站恐挨罰

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北捷運表示，7月25日萬安演習時仍正常營運，惟旅客在萬安演習期間不得出站，並配合車站人員引導管制，不配合演習的民眾，將依法開罰3萬到15萬元罰鍰。圖／聯合報系資料照片
台北捷運表示，7月25日萬安演習時仍正常營運，惟旅客在萬安演習期間不得出站，並配合車站人員引導管制，不配合演習的民眾，將依法開罰3萬到15萬元罰鍰。圖／聯合報系資料照片

今年度的萬安演習將於7月25日13時30分到14時舉行，台北捷運表示，演習期間會正常運行，到站旅客則必須暫時停留在車站內禁止離站，並配合車站人員引導管制；台北市立兒童心力原戶外遊樂設施暫停使用、貓空纜車適逢周一例行為修日不對外開放。違反演習規定可處3萬元到15萬元罰鍰。

「111年度萬安45號軍民聯合防空演習」即將到來，路上人、車必須淨空，依「民防法」第25條，民眾如違反演習規定，可處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，提醒大家多加留意及配合。

北捷運表示，演習期間捷運車站及列車維持正常運行，到站旅客則請配合車站人員引導至大廳層或月臺層避難，同時各車站將會加強廣播宣導，請旅客勿在出入口逗留或張望。

台北捷運說，北市兒童新樂園戶外遊樂設施將暫停使用，捷運轉乘停車場及臺北市兒童新樂園附屬停車場皆維持車輛只進不出，請配合服務人員引導至室內避難。至於捷運高架、平面段販賣店及台北小巨蛋，則均關閉門窗及燈光，捷運地下街及地下車站販賣店則維持正常營運。

捷運 萬安演習 北捷

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