北海岸要不准露營了！ 法案預告：將罰五千到一百萬元

民眾露營熱，但不是隨意隨地可露營。交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處近日頒布法案預告，要求民眾不准在鄰近雙北的北海岸包括沙灘在內的地方露營，否則開罰5000到1百萬元。

北觀處發布法案預告指出，露營已成國人新型態熱門遊憩活動，但遊客隨處炊煮、露營、生火的行為，容易造成破壞生態、污染環境及危害安全疑慮。為維護觀光遊憩品質及公共安全，特依據發展觀光條例第64條第2項規定，訂定禁止事項，

法案預告指出，禁止於北觀處公告管有的停車場、步道、自行車道、涼亭、廊道、草皮、景觀平台、遊客中心戶外及沙灘等場域從事炊煮、露營或生火等相關行為。否則依發展觀光條例第64條第2項規定，處新台幣5000以上、100萬元以下罰鍰。

草案目前仍在預告期內，預計9月6日截止。北觀處並說，為促進觀光發展所辦理的活動，經報北觀處核准者不在此。