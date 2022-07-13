誠品進駐土城 挑高5米清水模設計大面書牆逾500片黑膠

土城也有誠品了，誠品繼在新北市板橋推出「誠品生活時光板橋三民店」社區店後，7月16日又將在土城青福街展開全新店點，店內挑高5米、採用清水模設計，以大面書牆和逾500片黑膠迎接讀者。但此為創新實驗店型為期4個月，誠品指出，未來也會在此開展誠品生活時光正式店。

誠品社區店七月一連展兩店，土城誠品生活時光與板橋店一樣同樣受馥華集團邀請進駐，土城店鄰近清水大尖山、土城翠湖等自然美景，7月30日起規劃「山、綠、樂、讀」四大主題，邀請資深樂評人馬世芳、資深媒體人詹偉雄等名人舉辦閱讀分享活動，8月27日則有Tizzy Bac和創作樂團「理想混蛋」音樂演出，與社區居民共度周末。

曾獲金鐘獎肯定的導演麥覺明，將和讀者一起探索台灣特有的山林生態，帶大家認識相貌奇特的山椒魚，此外，也邀請熱帶雨林植物愛好者、作家胖胖樹王瑞閔，以及一手打造台中世界花卉博覽會的景觀設計師吳書原，與讀者一起品讀這塊土地上獨有的植物物種和城市景觀風貌。