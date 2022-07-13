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租屋族「難設籍」損害投票公民權？ 內政部：房東不得拒絕

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
示意圖。記者陳正興／攝影
示意圖。記者陳正興／攝影

巢運今舉行記者會指出，在台灣租屋黑市中，房東往往會拒絕房客設籍，形成「房東有票，房客沒票」的局面，損害公民權。內政部表示，租屋族有居住事實而屋主不同意遷入者，可向戶政事務所申請遷入登記，經戶政事務所或勤區員警查實後，據以辦理遷入登記，設籍没問題。

內政部表示，依最高行政法院判決，遷徙是事實行為，遷徙登記自應依事實認定。因此，房客有居住事實、而房東不同意遷入時，依戶籍法第17條等相關規定，房客可檢具國民身分證、遷出地戶口名簿及居住證明文件（如未經公證之租賃契約），直接向遷入地戶政事務所申請遷入登記，經由戶政事務所人員或勤區員警查實後辦理設籍，並無租屋族無法設籍及影響其投票權利情事。

內政部表示，依「住宅租賃定型化契約不得記載事項」第4點規定，房東不得約定房客不得遷入戶籍；如契約已有不得遷入戶籍的約定事項，依「消保法」第17條規定該約定無效。房客並可向縣市政府提出申訴，如房東屆期不改正，可依「消保法」第56條之1規定，處最高30萬元罰鍰。

內政部指出，有關房東不得拒絕房客設籍的規定，目的是在保障房客就學與申請各項社會福利的權利，以安定房客家庭生活所需，是有利租賃雙方的好事情。

至於房東擔心房客遷離後未將戶籍遷出，內政部表示，已於6月13日啟動線上申請戶籍遷出，請房東無須擔憂，放心讓房客於租屋後遷入戶籍，有助雙方建立更好的租客關係，達成雙贏的效果。

房客 房東 內政部

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