中華郵政「翩翩飛羽」郵票展 國內外鳥類郵票全都有

台灣鳥類資源豐富，為了介紹台灣鳥類之美，中華郵政和台北市野鳥學會合作，將於明天（15日）起至10月16日止。在郵政博物館6樓特展室舉辦「翩翩飛羽–映像．郵票特展」。

中華郵政公司表示，本次特展規畫「台灣特有飛羽」、「城市飛羽」、「兇猛飛羽」、「保育飛羽」、「寰宇飛羽」與「藝術飛羽」等六大展區，除了展出郵政博物館典藏國內外鳥類主題相關郵票及難得一見的郵票原圖外，亦展出畫家柯鴻圖及退休校長賴明杭的攝影作品。此外，特展還設置多媒體區播放「城市療癒聲音」影片。

中華郵政表示，特展期間，還有「來館送好禮」及「打卡送好禮」活動，前200名入館參觀或完成指定打卡任務者，即可獲得精美禮品1份。