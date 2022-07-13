聽新聞
test
0:00 / 0:00
到阿里山遊樂區避暑 享神木群森林浴
阿里山神木遠近馳名，許多人到訪就為了跟神木合影，而且愈老愈大愈受歡迎，阿里山達人黃源明說，漫步在迷霧森林之間，不知不覺就開始森林浴了。
農委會林務局日前發布研究，知名的2700歲「水山巨木」其實只有1081歲，相對幼齒的「2號巨木」則有1515歲，大翻身變最老，也讓阿里山神木排名來個大洗牌。
黃源明表示，阿里山的巨木群隔著阿里山溪上游，以神怡橋為界，有第一和第二巨木群，第一巨木群有20棵編號加上香林神木、千歲檜的巨大紅檜，第二巨木群有16棵編號，其中又以28號的紅檜巨木最為壯觀。
黃源明說，阿里山巨木群棧道應該是全國密度最高的檜木群，在暑假的涼爽天候裡，用輕鬆自在的悠遊漫步，2小時內就可以飽覽共36+2棵的紅檜巨木，應該是CP值最高的森林浴了。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言