到阿里山遊樂區避暑 享神木群森林浴

阿里山神木遠近馳名，許多人到訪就為了跟神木合影，而且愈老愈大愈受歡迎，阿里山達人黃源明說，漫步在迷霧森林之間，不知不覺就開始森林浴了。

農委會林務局日前發布研究，知名的2700歲「水山巨木」其實只有1081歲，相對幼齒的「2號巨木」則有1515歲，大翻身變最老，也讓阿里山神木排名來個大洗牌。

黃源明表示，阿里山的巨木群隔著阿里山溪上游，以神怡橋為界，有第一和第二巨木群，第一巨木群有20棵編號加上香林神木、千歲檜的巨大紅檜，第二巨木群有16棵編號，其中又以28號的紅檜巨木最為壯觀。