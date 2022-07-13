快訊

林秉樞懷疑地院跟高嘉瑜「是親戚」有敵意 高院狠打臉

今午後降雨擴大！花蓮紅色燈號 注意38度極端高溫

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
今天依舊是高溫炎熱天氣。本報資料照片
今天依舊是高溫炎熱天氣。本報資料照片

今日整體仍是炎熱天氣，中央氣象局提醒因南方雲系北移，水氣會增多，迎風面東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區雖仍為多雲到晴，不過午後雷陣雨範圍擴大，除各山區外，西半部平地亦有降雨機會，並有局部較大雨勢發生的機率，而清晨至上午中部以北沿海地區亦有零星短暫陣雨。

溫度方面，各地高溫仍普遍在32度以上，部分地區會再更高，花蓮縣縱谷、宜蘭地區及屏東近山區或河谷也有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，外出務必要做好防曬並多補充水分。氣象局也針對花蓮縣縱谷發布紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意；宜蘭縣地區，屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

明日天氣部分，氣象局表示，南部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中部以北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，仍要注意局部較大雨勢發生的機率。

氣象局針對花蓮縣縱谷發布紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意；宜蘭縣地區，屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。圖／氣象局
氣象局針對花蓮縣縱谷發布紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意；宜蘭縣地區，屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。圖／氣象局

高溫 氣象局 屏東縣

延伸閱讀

適用CFC新制 別因小失大

14日凌晨迎來「超級月亮」 年度大潮要來了

西班牙、葡萄牙面臨月內第2波熱浪 法國、英國準備應對高溫

提高偏鄉生育率 花蓮富里鄉每胎可領8萬元生育津貼

相關新聞

本預定40歲要退休 田馥甄曝最想體驗「這件事」：目前極限是2天

九月演唱會在即，新專輯仍在醞釀，聽Hebe田馥甄聊聊後疫情生活的各種滋味，以及努力達到身心靈平衡的自己。

副市長突中風 醫師：不只在冬季夏天也要注意這些情形

台北副市長蔡炳坤在餐會間突發出血性腦中風，情況不樂觀，引發關注，很多人都以為冬天才是中風的好發季節，但醫師表示，從臨床上...

14日凌晨迎來「超級月亮」 年度大潮要來了

氣象局表示，明天南方雲系北移，水氣增多，迎風面東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區雖仍為多雲到晴，不過午後雷陣雨...

今午後降雨擴大!花蓮紅色燈號 注意38度極端高溫

今日整體仍是炎熱天氣，中央氣象局提醒因南方雲系北移，水氣會增多，迎風面東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區雖仍為...

連飆高溫 農政單位籲慎防家禽熱緊迫受損

近日受太平洋高壓影響，氣溫不斷飆新高，台南市政府農業局提醒養禽戶應注意禽舍通風及降溫，減少禽隻熱緊迫，避免造成損失。

台東及恆春半島局部雨 午後留意較大雨勢

氣象局表示，今天南方雲系北移，水氣增多，迎風面東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後雷陣雨範圍擴大，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。