今午後降雨擴大！花蓮紅色燈號 注意38度極端高溫

今日整體仍是炎熱天氣，中央氣象局提醒因南方雲系北移，水氣會增多，迎風面東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區雖仍為多雲到晴，不過午後雷陣雨範圍擴大，除各山區外，西半部平地亦有降雨機會，並有局部較大雨勢發生的機率，而清晨至上午中部以北沿海地區亦有零星短暫陣雨。

溫度方面，各地高溫仍普遍在32度以上，部分地區會再更高，花蓮縣縱谷、宜蘭地區及屏東近山區或河谷也有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，外出務必要做好防曬並多補充水分。氣象局也針對花蓮縣縱谷發布紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意；宜蘭縣地區，屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。