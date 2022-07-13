今午後降雨擴大！花蓮紅色燈號 注意38度極端高溫
今日整體仍是炎熱天氣，中央氣象局提醒因南方雲系北移，水氣會增多，迎風面東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區雖仍為多雲到晴，不過午後雷陣雨範圍擴大，除各山區外，西半部平地亦有降雨機會，並有局部較大雨勢發生的機率，而清晨至上午中部以北沿海地區亦有零星短暫陣雨。
溫度方面，各地高溫仍普遍在32度以上，部分地區會再更高，花蓮縣縱谷、宜蘭地區及屏東近山區或河谷也有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，外出務必要做好防曬並多補充水分。氣象局也針對花蓮縣縱谷發布紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意；宜蘭縣地區，屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。
明日天氣部分，氣象局表示，南部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中部以北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，仍要注意局部較大雨勢發生的機率。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言