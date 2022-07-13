連飆高溫 農政單位籲慎防家禽熱緊迫受損

「警察抓過的幫派分子，若是當選議員反過來質詢警察局長，會是什麼樣子？」4年前內政部長徐國勇到基隆，聽到警察局長現在的警政署長黃明昭報告，有2名有幫派背景要選市議員，徐國勇下令清查，斷了他們從政路。一轉眼，4年過去了，議會黑金有變好嗎？並沒有。 根據統計，現任888名議員中，有110人涉案、遭起訴、判刑，六都中高雄占比最多，非六都雲林最驚人，貪瀆、收賄、賄選、詐欺取財樣樣來，南台灣這位議員劣行最誇張，而且他們多數要拚連任，現在有人把各縣市黑金名單、黑歷史整理出來，惡行惡狀讓人瞠目結舌。

2022-07-13 10:00