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連飆高溫 農政單位籲慎防家禽熱緊迫受損
近日受太平洋高壓影響，氣溫不斷飆新高，台南市政府農業局提醒養禽戶應注意禽舍通風及降溫，減少禽隻熱緊迫，避免造成損失。
南台灣近日常一早溫度就逾30度，台南中午動輒超過35度，不僅民眾在陽光下個個揮汗如雨，動物也受不了，農業局說，高溫環境使禽隻體溫升高，易引起熱緊迫，造成採食量下降及換肉率低、羽毛發育差、產蛋率下降與蛋殼品質不良等，甚至會造成禽隻中暑死亡。現今禽流感已不分季節都會發生，應避免家禽因熱緊迫造成免疫力下降，增加染病風險。
農業局長李建裕說，針對熱緊迫，養禽戶可做好各項抗暑準備工作，包括供給禽隻清涼飲水、避免日光直射禽隻、加強禽舍空氣循環流通、適時操作噴霧系統降溫等。
因高熱食慾不振禽隻可適時補充電解質及維他命C。此外，須嚴格管控人員車輛進出並加強消毒，持續加強禽場自衛防疫及生物安全工作，定期檢修防鳥圍網，避免飼養禽隻與野生鳥類接觸，杜絕傳染病及禽流感發生，若出現禽隻異常死亡時，應立即通報動保處，切勿隱匿造成疫情擴散。
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