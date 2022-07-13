今夏最感動！《半島風聲 相放伴》舞台劇台南演出

挾著好口碑，最具台灣味的原創舞台劇《半島風聲 相放伴》，將在7月23、24日，在台南文化中心演藝廳熱情開演。

《半島風聲 相放伴》以50至60年代的恆春半島為故事背景，從9歲的在地囝仔、一直到90歲的民謠傳藝師阿嬤，一起站上舞台和專業演員演出最具生命力的故事。屏東縣長潘孟安力推「這是一齣值得好好從頭看到尾的戲，把過去的生活情境，吟唱到眾人心裡去。」

屏縣政府邀請「台南人劇團」與屏東「斜槓青年創作體」共同製作的《半島風聲 相放伴》，全劇以台語演出，融合台灣在地民謠、四句聯、和月琴文化，將恆春半島傳唱民謠的國寶傳藝師阿嬤，平凡卻精采的真實生命故事作為題材，創造出這齣屬於台灣在地的舞台劇。

潘孟安說，《半島風聲 相放伴》這不僅僅是恆春半島的故事，更是整個民國50至60年代的生活縮影，透過戲劇看見這片土地的故事，更能理解恆春民謠文化在台灣的歌謠歷史中舉足輕重的角色。

《半島風聲 相放伴》2019年在恆春首演後，回響熱烈，一路向北巡迴屏東演藝廳與台北花博演出，觀眾佳評如潮。