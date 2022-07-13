快訊

今天要護盤了！ 國安基金上一次進場買「這19檔」股票

花田與武士魂：安倍晉三死後...日本「和平癡呆」困局？

早晨財經速解讀／國安基金進場！台股反攻號角吹起 現在進場安全？

今夏最感動！《半島風聲 相放伴》舞台劇台南演出

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏縣政府邀請「台南人劇團」與屏東「斜槓青年創作體」共同製作《半島風聲 相放伴》，以平凡卻精采的真實生命故事作為題材，創造出屬於台灣在地的舞台劇。圖／屏東縣府提供
屏縣政府邀請「台南人劇團」與屏東「斜槓青年創作體」共同製作《半島風聲 相放伴》，以平凡卻精采的真實生命故事作為題材，創造出屬於台灣在地的舞台劇。圖／屏東縣府提供

挾著好口碑，最具台灣味的原創舞台劇《半島風聲 相放伴》，將在7月23、24日，在台南文化中心演藝廳熱情開演。

《半島風聲 相放伴》以50至60年代的恆春半島為故事背景，從9歲的在地囝仔、一直到90歲的民謠傳藝師阿嬤，一起站上舞台和專業演員演出最具生命力的故事。屏東縣長潘孟安力推「這是一齣值得好好從頭看到尾的戲，把過去的生活情境，吟唱到眾人心裡去。」

屏縣政府邀請「台南人劇團」與屏東「斜槓青年創作體」共同製作的《半島風聲 相放伴》，全劇以台語演出，融合台灣在地民謠、四句聯、和月琴文化，將恆春半島傳唱民謠的國寶傳藝師阿嬤，平凡卻精采的真實生命故事作為題材，創造出這齣屬於台灣在地的舞台劇。

潘孟安說，《半島風聲 相放伴》這不僅僅是恆春半島的故事，更是整個民國50至60年代的生活縮影，透過戲劇看見這片土地的故事，更能理解恆春民謠文化在台灣的歌謠歷史中舉足輕重的角色。

《半島風聲 相放伴》2019年在恆春首演後，回響熱烈，一路向北巡迴屏東演藝廳與台北花博演出，觀眾佳評如潮。

文化處表示，這群8、90歲的素人演員，勇敢在台上演出自己的故事，最能引發共鳴，強力推薦阿公阿嬤一起來看戲，只要陪同65歲以上的長輩進劇場，花一千元就可買兩張一千元票區的座位，每場次限量50組，現場還備有特別小禮及「現場即拍之沖印底片照」。相關資訊請洽屏東演藝廳08-7227699或逕上Opentix兩廳院售票系統購票。

屏縣政府邀請「台南人劇團」與屏東「斜槓青年創作體」共同製作《半島風聲 相放伴》，以平凡卻精采的真實生命故事作為題材，創造出屬於台灣在地的舞台劇。圖／屏東縣府提供
屏縣政府邀請「台南人劇團」與屏東「斜槓青年創作體」共同製作《半島風聲 相放伴》，以平凡卻精采的真實生命故事作為題材，創造出屬於台灣在地的舞台劇。圖／屏東縣府提供
屏縣政府邀請「台南人劇團」與屏東「斜槓青年創作體」共同製作《半島風聲 相放伴》，以平凡卻精采的真實生命故事作為題材，創造出屬於台灣在地的舞台劇。圖／屏東縣府提供
屏縣政府邀請「台南人劇團」與屏東「斜槓青年創作體」共同製作《半島風聲 相放伴》，以平凡卻精采的真實生命故事作為題材，創造出屬於台灣在地的舞台劇。圖／屏東縣府提供

屏東縣長 恆春 阿嬤

延伸閱讀

終結恆春「出火」旅遊亂象 縣府投億元打造景觀公園

科研探空火箭今晨旭海順利升空 潘孟安：好激動

潘孟安曝安倍晉三親筆信 悼念史上最挺台灣的摯友

屏東石斑家樂福買得到 潘孟安：石斑銷日下周簽約出貨

相關新聞

副市長突中風 醫師：不只在冬季夏天也要注意這些情形

台北副市長蔡炳坤在餐會間突發出血性腦中風，情況不樂觀，引發關注，很多人都以為冬天才是中風的好發季節，但醫師表示，從臨床上...

14日凌晨迎來「超級月亮」 年度大潮要來了

氣象局表示，明天南方雲系北移，水氣增多，迎風面東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區雖仍為多雲到晴，不過午後雷陣雨...

今夏最感動！《半島風聲 相放伴》舞台劇台南演出

挾著好口碑，最具台灣味的原創舞台劇《半島風聲 相放伴》，將在7月23、24日，在台南文化中心演藝廳熱情開演。

悠遊國旅7/15上路 高雄各飯店瘋狂加碼迎國旅噴發

悠遊國旅補助7月15日上路，各大飯店瘋加碼優惠搶攻市場，漢來大飯店推每房現抵2800元方案，高雄英迪格酒店雙人房，補助後...

輕熟女瘋凍卵卻受限法律要結婚才能用 生子焦慮難解

「不買包、去凍卵！」近年來「凍卵」成為輕熟女間的熱議題，未婚者覺得如果暫時沒對象，似乎應趁年輕凍個卵；已婚女性忙著拚事業的，則把凍卵當成買生育保險，免得真的要生時卵子「太老」，但凍卵卻要結婚才能用。少子化年代下，政府催生政策成效有限，難以營造友善婚育環境，光靠個人保險式的凍卵，真能凍住愈來愈高漲的生子焦慮嗎？

疾管署昨公布第2例猴痘現蹤

衛福部疾管署昨公布第二例猴痘境外移入病例，疾管署副署長莊人祥說，個案為自美國入境的北部卅多歲本國籍男性，目前在醫院隔離治...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。