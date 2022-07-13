悠遊國旅7/15上路 高雄各飯店瘋狂加碼迎國旅噴發
悠遊國旅補助7月15日上路，各大飯店瘋加碼優惠搶攻市場，漢來大飯店推每房現抵2800元方案，高雄英迪格酒店雙人房，補助後每晚下殺2143元。高雄福華推一泊三食住房專案，補助後每房2488元，雙人在飯店可吃3餐！高雄翰品每房則加碼補助1300元，高雄福容會員平日住宿加碼補助800元。
交通部觀光局國旅補助15日上路，國旅每房補助1300元，高雄市政府另追加200元，高雄漢來大飯店又加碼回饋1300元，等於入住高雄漢來原房價5660房型，每晚只要自付2860元，折抵掉2800元。飯店指出，高樓層雙人房擁有大窗美景，還可獲贈海港自助式雙人早餐，並可使用露天泳池、健身房與價值1000元的三溫暖等設施。
高雄英迪格酒店暑期推出「詭門開VR實境住房專案」，原價每晚3643元雙人房，政府補助1500元，每晚只要2143元。呼應僵屍勢，房客還可免費體驗「義莊派對」VR實境遊戲，持桃木劍及符咒擊退殭屍大軍及白衣女鬼。現場也設有Cosplay變裝體驗區，房客可換上殭屍裝或道士服拍紀念照。
高雄福華飯店15日起至9月30日推出「一泊三食住房專案」，入住雙人房就送自助早餐、麗香苑晚餐與Smile One精緻涮涮鍋海陸雙人套餐，每房原價最低3988元起，扣除國旅與高雄市府補助1500元後，等於2488元起就可入住，官網訂房並加購即日起至9月30日的高鐵車票，票價還有75折優惠。
高雄翰品酒店響應悠遊國旅方案，周日至周四入住房客另加碼補助1300元，除可現折300元外，發送1000元的雲朗悠遊券，可在下次入住每房折抵500元，使用至明年1月15日止。應用這項優惠，雙人入住飯店一晚3000元，扣除1300元加200元加上300元，當場現折1800元，等於只要付1200元。飯店另加碼贈港點兌換券或高港小火車搭乘券等小禮。
高雄福容大飯店即起至9月30日推出「盛夏遊港都」暑假親子專案，2大2小入住含早餐4388元起，並送Haagen-Dazs冰淇淋與夾腳拖，會員平日入住，再加碼補助800元，7月15日更可搭國旅補助1300元，最高一次折抵2100元，再享最多88折的會員折扣，限量100名。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言