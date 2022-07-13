副市長突中風 醫師：不只在冬季夏天也要注意這些情形

台北副市長蔡炳坤在餐會間突發出血性腦中風，情況不樂觀，引發關注，很多人都以為冬天才是中風的好發季節，但醫師表示，從臨床上來看，台灣中風似乎與季節變化無關，特別是夏季從很熱的地方進入冷氣房裡，容易讓血壓飆高，造成腦血管破裂出血，預後好不好還是要看出血量與部位，特別是有三高、肥胖、抽菸及血管異常者，是危險族群，應維持健康生活形態，才能避免中風。

台南市立安南醫院神經外科醫師張哲肇表示，發生出血性腦中風，能不能良好恢復，要看出血量與部位，年齡也是一個考量，像是藝人納豆也是出血性腦中風，目前恢復的情況很不錯，可能年輕有加分，而他曾遇過三十多歲中風的患者，因為出血的部位在腦幹，是大腦最重要的部位，即使接受手術也很年輕，恢復的情況仍很差。

張哲肇表示，很多人以為冬天才是中風好發季節，但過去的相關研究對氣溫是否影響中風發生率，其實並沒有定論，有的研究認為有、有的認為不影響，在台灣臨床上，一年四季都有中風患者，並沒有說冬天的患者就比較多，夏天數量也不少，可能在溫度劇烈變化時，容易造成血壓高，如果平時血管保養又沒做好，腦部血管脆弱、硬化，就可能破裂出血，造成中風。

像是冬天從溫暖的房間內到寒冷的戶外，保暖沒做好就容易中風，夏天則是進出冷氣房，也是容易影響血壓。此外，夏季太熱脫水，血液比較濃稠，會增加缺血性中風機會，太熱休克則會造成血壓低，血送不到腦部的缺血性中風。

他表示，腦部一旦出血，如果血量不多，有可能自行吸收，是否手術要看情況，如果顱內壓偏高，可能會造成連鎖效應，讓原本在出血第一時間內未受損的腦部，傷害面積擴大，所以開腦一方面是取出血塊、引流血水，另方面也是降腦壓。

而哪些人是中風的高危險群？張哲肇表示，平常有三高、特別是高血壓的患者，要隨時注意血壓的變化，而高血糖與高血脂也會使血管變脆弱；此外，肥胖也是中風的重要因子，臨床上有些熬夜玩3C後中風的病例，多數都肥胖，而長期抽菸，菸中的成分也會影響血管。

其他像是有動脈瘤、血管畸型等，也容易血管破裂中風，他建議高危險還是應該透過高階健檢，來確定是否有血管異常，及早預防，而家族中如果二等親中有兩人以上曾發生中風，可能與基因相關，也建議要多檢查。