疫情重挫險斷炊！ 白手杖愛盲行動募款計畫開跑

連年疫情衝擊、通膨、悲觀景氣，再再重挫社福募款，承擔全台75%視障者社會服務需求的愛盲基金會，推廣近20年的白手杖愛盲行動也險受斷炊。愛盲今發起「愛盲好厝邊-白手杖愛盲行動募款計劃」，由麗彤生醫葉黃素飲代言人、國民「婆婆」鍾欣凌與愛心企業共同登高一呼，號召善心民眾樓頂揪樓下，加入愛盲好厝邊，助全台近6萬名視障者勇敢前行。

白手杖愛盲行動每年平均需募集1500支白手杖、3000小時以上定向行動課程經費，免費提供視障者學習走出家門、邁向獨立自主的生活。愛盲基金會董事長謝邦俊表示，愛盲每送出一支白手杖，不僅代表著有一位視障者即將走出黑暗，更代表著他們的家庭也一起重見光明，白手杖愛盲行動不能停，需要各界好厝邊來幫盲。

投入公益不遺餘力的麗彤生醫不僅率先響應愛盲好厝邊成為首家應援企業，捐出逾300支白手杖與捐款回饋禮，更大力邀請旗下產品代言人鍾欣凌支持白手杖愛盲行動，強力號召下，從企業到小吃店、超商店長到保全大哥、從演藝界到時尚圈紛紛參與這場愛的接力，包括麗彤生醫、魔法咖哩、Aunt Stella詩特莉、41度C蒸氣眼罩、邊田庄、連鎖咖啡威爾貝克、鏡搜眼底等7家企業響應。

演藝界則由大姐大小燕姐領軍，徐乃麟、郁方、王彩樺、許富凱、近期爆紅的老屋餐廳團隊等40位藝人串聯；隱身在鄰里間的全家便利商店亞慶店許店長、洪英特勤保全的李大哥、風雨無阻接送視障者的陳教授、天天陪視障者搭公車的廖女士，也發揮了強大的在地力量，成為視障朋友日常生活中的最強後援。

視障者孟俊表示，他學會白手杖和定向行動，獨自出門、工作都不成問題，但中午去自助餐買便當，真的很感謝妙緣素食店的店員幫忙夾菜，讓他每一口都吃得健康又幸福。視障者惠琴也說，北車地下街因為疫情常常部份封閉，很容易迷路，謝謝廖女士總是陪她一起走去搭公車，讓她能平安回家。

愛盲基金會表示，即日起至8/31止，凡單筆捐款滿880元以上，即贈象徵台灣在地精神的愛盲茄芷袋福袋組，以及多項企業回饋好禮，還有機會抽到藝人簽名口罩及藝人手創茄芷袋，詳情可見愛盲官網及臉書粉絲團，加入愛盲好厝邊，幫盲就是現在。