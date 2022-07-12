再增三例日本腦炎個案最小五歲 莊人祥：最佳預防是打疫苗

日本腦炎自6月20日出現今年首例個案後，陸續出現新個案。疾管署今公布彰化縣、雲林縣和台東縣分別出現三例日本腦炎病例，為5至50多歲男性，均住院治療中。疾管署副署長莊人祥表示，目前累計七例都是不同縣市，且日本腦炎多為散發型、很少群聚，即使一家人住在稻田旁也不見得都會染疫或出現症狀，因此建議施打疫苗仍是最好的預防方式。

莊人祥表示，新增三例日本腦炎個案分別為彰化縣花壇鄉50多歲男性、雲林縣東勢鄉40多歲男性及台東縣關山鎮未滿5歲男童，發病日介於6月15日至6月29日，分別有發燒、頭痛、四肢無力、譫妄、嘔吐及抽筋等症狀，經就醫通報後確診，目前均在住院治療中。

由於三名個案居住地或工作地周邊皆有發現豬舍、水稻田或鴿舍等高風險場域，研判於居住地或工作地周邊感染的可能性較高。衛生單位已針對個案活動地周邊進行病媒蚊調查、化學防治噴藥及誘蚊燈懸掛等防治措施，同時加強對當地民眾衛教宣導及預防接種。

國內今年截至目前共7例確定病例，個案居住地分別為新竹縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣及台東縣各一例，個案活動地附近多有高風險場域；2018至2021年全國同期確定病例數分別為32、14、17及15例，以40歲以上成人較多，但各年齡層都有感染風險，民眾不可掉以輕心。

疾管署呼籲，國內正值日本腦炎流行高峰，台灣以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要病媒蚊，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段。

大部分的人感染日本腦炎後大多無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。因此應避免於病媒蚊吸血高峰時段，在高風險環境附近活動；如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可的防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬而感染。

而預防日本腦炎最有效的方法為接種日本腦炎疫苗，提醒民眾應按時帶家中適齡幼兒至各地衛生所或合約院所接種疫苗，以避免因感染衍生嚴重後遺症。