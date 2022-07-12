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每房折抵2,800！中央、高雄、漢來聯合加碼 住宿免3千

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
兼具港景與市景的豪華客房。圖／高雄漢來提供
兼具港景與市景的豪華客房。圖／高雄漢來提供

7/15交通部觀光局國旅補助即將上路，各方加碼聲不斷。其中，配合中央的國旅補助1,300元，高雄漢來大飯店加碼回饋1,300元，高雄市政府另再追加200元，等同於入住高雄漢來每房可折抵2,800元，原房價5,660元、只需自付2860元。業者指出，消息一公布，就湧進大量詢問電話。

高雄漢來大飯店副總經理陳素娟表示，今年暑假已明顯感受旅客回流，尤其7月第一個假日已可見許久不見的爆滿人潮。7月中旬起，入住漢來「悠遊國旅住宿專案」，凡符合國旅補助條件者即每房可折抵2,800元，僅需支付2,860元即可入住高樓層、擁有大窗景的新客房，禮遇內容還包含海港自助式雙人早餐、免費使用露天泳池、健身房與價值1000元的三溫暖等服務設施，此外，再加碼提供左營高鐵與飯店專車接駁服務。

交通部觀光局公告「個別旅客住宿優惠」方案，民眾平日(周日至周四) 入住有參加活動的合法旅宿每晚補助800元，入住星級旅館可再加碼補助500元，即每房可獲得中央補助1,300元，漢來另再加倍送1,300元，高雄市政府也同步送出200元，選擇高雄漢來一次可減免2,800元房價。

陳素娟指出，還有值得一提的，高雄今年暑假靜態與動態活動不間斷，像目前正上演兩場大型沈浸式藝術展演，漢來也因應推出「會動的文藝復興」、「夢境現實」各兩張入場券，原價1,680元、房客加價購1,000元。

動態活動則有旗津黑沙玩藝節，7/16旗津啤酒嘉年華將邀請大S老公具俊曄開場，還有高雄日常三六六、大港閱冰、藍寶石大歌廳「真愛秀」等；8月將由台灣文化創意博覽接力，另有海味海洋派對、全國鹹酥雞嘉年華等。

專案入住，設施可免費使用。圖／高雄漢來提供
專案入住，設施可免費使用。圖／高雄漢來提供

國旅補助 交通部 觀光局

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