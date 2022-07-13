「美食在台北‧逗陣呷艋舺」品嚐萬華美食 40萬元美食金等你喔
「美食在台北‧逗陣呷艋舺」上線囉！為推廣本市美食產業，臺北市商業處今年以「美食在台北‧逗陣呷艋舺」為主題，推薦35間萬華特色餐飲店家，並規劃線上人氣店家票選與消費登錄抽獎專區，即日起至8月31日止，前往萬華推薦店家品嚐在地好味道，即可參加總獎項40萬元的線上人氣店家抽獎與消費登錄抽獎活動，讓您輕鬆吃美食抽大獎，吃不停獎不停喔！
臺北市政府副市長黃珊珊表示，萬華是臺北早期發展的重點區域，百年來積累的人文歷史及眾多在地傳承美味是其獨有的在地風情，為讓民眾更加認識萬華特色美食文化，今年特別推出「美食在台北‧逗陣呷艋舺」，邀請大家一同來萬華品嚐在地美味，感受萬華傳統與新潮兼容並蓄的文化內涵。
活動所選出的35間萬華在地特色餐飲店家，包含總統級美食-兩喜號、米其林滷肉飯-小王煮瓜、夜市凡爾賽宮-華西街台南擔仔麵、雞腿達人-三吉外賣、必比登推薦-老山東牛肉家常麵等人氣店家，感受萬華傳統與新潮兼容並蓄的文化內涵。為推廣這些店家，將透過系列行銷如KOL影片、名人部落客文章等進行活動宣傳行銷，以推廣萬華在地美食餐飲及小吃店，帶動萬華餐飲產業蓬勃發展。
除上述的行銷推廣外，更透過人氣店家票選與消費登錄抽獎活動，民眾只要111年7月12日至111年7月31日前往活動專區進行人氣店家投票，或是111年7月12日至111年8月31日於活動期間內前往這些參與特色店家消費並上傳發票或收據，即可參與總價值40萬元的萬華美食金抽獎，吃越多獎越多。心動了嗎？不如馬上行動吧！誠摯邀請民眾一同至「美食在台北‧逗陣呷艋舺」活動官網與 「台北市商業處-我是商Ya人」FB 粉絲團，瞭解年度活動參與店家與活動詳情。
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