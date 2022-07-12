大陸學生戴角膜塑型片遭感染險失明 高雄長庚跨海開藥

對岸一名國中生，因配戴角膜塑型片矯正近視，導致眼角膜潰瘍，因遲遲找不到確切病因，演變成阿米巴原蟲感染；藉國際醫療尋求協助，由長庚醫院眼科醫師以視訊診療，開立專治相關疾病的藥水，並由親友轉經空運送交藥物。醫師也呼籲，應落實手部清潔，避免感染，也避免配長時間配戴隱形眼鏡的時間。

高雄長庚眼科醫師、國教署學童視力保健計畫主持人吳佩昌指出，該病患為對岸的國中生，因配戴角膜塑型片矯正近視，今年4月不慎感染，導致眼角膜潰瘍，但因遲遲找不到確切病因，歷時2個月，演變成阿米巴原蟲感染。

吳佩昌表示，因當地醫院沒有專治相關疾病的藥水，患者向長庚求助，透過視訊診療了解病況，藉國際醫療尋求協助，隨後藉台灣治療藥物，立即開立專用藥水，由親友轉經空運送交藥物。

吳佩昌說，阿米巴原蟲感染診斷、治療不易，又可能與細菌、黴菌及病毒診斷混淆，因此若有眼睛不適症狀，因盡快求診，趁病灶不嚴重以前，即早發現，越能對症下藥。

吳佩昌呼籲，若有戴隱形眼鏡或戴控制近視用角膜塑型片的民眾，在清潔上務必確實，除了清洗雙手，還需做一次酒精的乾洗手，才能夠確保消除病原體及細菌，也提醒戴隱形眼鏡，切勿過長，一天別超過8至10小時，時間越短越好。