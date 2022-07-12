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台鐵票價恐漲一倍？ 學者：調漲能適當反映市場機制

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
台鐵委外進行票價改善研究，傳出若以報酬率設定3%至5%來試算，台鐵票價調整後可翻倍，但尚未定案。記者盧逸峰／攝影
台鐵委外進行票價改善研究，傳出若以報酬率設定3%至5%來試算，台鐵票價調整後可翻倍，但尚未定案。記者盧逸峰／攝影

物價連年飛漲，台鐵票價卻逾27年未調漲，台鐵局長杜微在3月時證實，已委外進行票價改善研究，預計8月定案後轉呈交通部。今日傳出，該改善研究期中報告已出爐，並根據不同合理報酬率情境試算不同票價方案，若以報酬率設定3%至5%來試算，台鐵票價調整後可翻倍，以台北到高雄為例，自強號票價為843元，若票價翻倍將超過高鐵目前票價。

淡江大學運管系教授張勝雄說，這些年物價成長不少，像手搖杯飲料的售價就很明顯，然而台鐵票價卻逾27年未調漲，期間雖幾度有調漲的機會也倍政治力等因素干預，因此持續凍漲，靠政府補貼來維持營運，而交通部又說要滿足一些條件才能漲票價，這不是一個正常的狀態。

張勝雄基本上同意台鐵調漲票價，能適當反映市場機制，也能改善經營無效率的狀態。至於票價一旦調整，台鐵原本票價低廉的優勢將不再？張勝雄則說，台鐵自己要衡量調漲幅度，與其他交通運具的競爭力，再決定要漲多少。

交通部長王國材日前也曾說，如果未來台鐵安全和服務品質可以做好，台鐵在2024年公司化可調漲票價。

台鐵則回應，目前研究案正處於期中報告研議階段，各項研究內容需待確定後才適合公開。台鐵局將會彙整該研究案期末報告成果，併同年度票價檢討報告提報交通部。

票價 台鐵 交通部長

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