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中華郵政推手機門號轉帳 抽千元小七禮券
為了鼓勵郵政儲戶使用「手機號碼」作為自行及跨行轉帳的識別資訊，體驗免輸入「金融機構代碼」及「帳號」轉帳服務的便利性，中華郵政今表示，即日起至9月30日止，推出門號轉帳收款郵禮」活動，只要使用手機門號轉帳功能，就可獲得抽獎機會，最高抽 7-ELEVEN 1000元購物金電子券。
中華郵政表示，儲戶只要在9月30日前，登入「行動郵局 APP」，設定手機門號轉帳功能，並成功接受任一筆不限金額，以手機門號轉入交易(含自行及跨行轉入)，免登錄每人即可獲得抽獎機會 1 次。
此外，儲戶在活動期間，透過行動郵局 APP、台灣行動支付 APP、網路郵局、網路 ATM 或實體 ATM(擇一方式)，成功完成任一筆不限金額以手機門號轉出交易 (含自行及跨行轉出)，每個月前 1200名免登錄即可獲得門號轉帳禮7-ELEVEN 50元購物金電子券，每人限得1次。
相詳可上中華郵政全球資訊網瀏覽活動網頁查詢，網址為https://reurl.cc/Gx96yd。
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