口腔問題不能忽視 恐致全身發炎反應

口腔健康出問題，竟對心臟、腎臟與神經系統造成嚴重威脅！口腔疾病因為症狀不明顯，容易被忽略。研究發現，牙周炎會導致病菌從嘴巴進入身體，引發全身的發炎反應，提高罹患心臟病、糖尿病與關節炎的風險。學者呼籲，除了保持刷牙的好習慣之外，定期檢測也相當重要。

口腔問題影響廣泛

《BBC》報導，口腔健康問題相當廣泛，像是蛀牙、牙齦發炎與牙齒錯位等，嚴重者更會影響外觀。但研究進一步發現，口腔健康與許多疾病都有密切關聯，與心臟病、糖尿病，以及阿茲海默症都有關係。

然而，口腔卻是最容易被忽略的健康問題，牙周病是僅次於蛀牙第二大的口腔疾病，影響近半數30歲以上的成人，且隨著年齡增長，罹患牙周病的比例也直線上升。但因為牙周病初期發生於牙齦深處，大多數民眾都要到晚期才會意識到問題，屆時牙齒結構恐已遭到嚴重破壞。

所有發炎症狀均有關

當牙周病的問題持續存在，細菌與病菌就會不斷從口腔入侵，進而引發身體各部位的發炎反應。醫學證據已經指出，牙周病與心血管疾病、一系列的癌症、類風溼性關節炎與帕金森氏症，都有關係。

哥本哈根大學牙醫學系教授霍斯普說，因為許多發炎反應的媒介都是相同的，所以身體各部位的炎症也都互相關聯。他進一步研究牙周病與其他疾病的關係後，發現患有牙周炎的老鼠飯後血糖比其他老鼠要高上30%。

掉牙引發癡呆

此外，紐約大學學者發現，「牙齒掉得越多，罹患認知能力下降與痴呆的風險愈大」，每一顆牙齒脫落，認知障礙風險就會增加 1.4%。目前兩者的因果關係還研究當中，研判可能的原因有「因為缺牙影響營養攝取量」、「缺乏咀嚼會降低血流量」等，才連帶對認知功能產生影響。

該名學者表示，「如果人們能正確刷牙並保持良好的口腔衛生，就能有效預防牙周病的發生。」他進一步強調，民眾對口腔健康有很多誤解，因此認為除非出現牙痛的狀況，否則不需要看醫生，但口腔疾病通常都是無症狀的，定期檢測相當重要。

【更多精采內容，詳見 】