台鐵勞資談判又觸礁 工會：無善意回應中秋節將不加班

台鐵勞資雙方自6月起進行公司化子法協商，但交涉過程不順利，工會提出全員調薪5成的要求也未獲正面回應。台鐵工會今日表示，資方應盡速改善低薪現況，給予會員提高薪資待遇；另在子法之訂定，公司章程中資本額應足額，且應確保公司化後，員工薪資及福利制度能明文保障，以上要求如資方無善意回應，工會即刻啟動中秋節不加班活動。

台鐵工會秘書吳長智說，台鐵長期的低薪，導致多年來無法留住人才，以致各單位始終無法補足人力缺額，而工會前已發函要求調整薪資，至今仍未接獲資方回應，如此態度讓工會評估啟動勞資對抗活動。 台鐵於8日會議中解說公司化資本額計算方式，後經工會委任之專業律師聆聽，即刻以其專業，喝斥其長篇大論只是滿篇的謬論。

工會強調，公司化後職工福利的各項激勵措施要能順利推動，以提振會員的士氣，及對台鐵之歸屬感，未來勢必需要足夠之資金，來執行各項福利精進方案。因此工會要求公司設立之資本額必須足額，如此，在公司設立時，初次提撥制之福利金才可一次到位。

工會也說，在未來台鐵公司仍肩負政府政策的前提下，其獲利勢必有限，甚至仍有虧損，因此為避免會員因公司經營不善，導致薪資福利調降，特此強烈要求資方，必須於子法中明文保障，不受公司營運有所影響。

工會直言，提高薪資待遇之訴求仍下落無聞，且目前資方在子法談判的態度工會亦不能接受；資方必須以最高標準看待工會所提事項，並認清各項議題之決策層級，無須持續派出毫無決策權之談判代表，反之，持續如此作為，勞資對抗將無法阻止。