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台北市副市長蔡炳坤腦中風 專家曝兩大復元關鍵因素

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台北市副市長蔡炳坤驚傳中風，專家表示，須觀察腦出血範圍及位置，期盼術後48至72小時平安度過急性期。圖/聯合報系照片
台北市副市長蔡炳坤驚傳中風，專家表示，須觀察腦出血範圍及位置，期盼術後48至72小時平安度過急性期。圖/聯合報系照片

台北市副市長蔡炳坤昨驚傳出血性腦中風送醫急救。腦中風專家、亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興表示，據媒體報導，蔡炳坤手術已經結束，目前應是受麻醉影響，處於深度昏迷，往後必須觀察腦出血的範圍及位置，期盼平安度過術後48至72小時急性期，提醒民眾平時應規律量測血壓，避免罹患高血壓不自知，而已是高血壓患者應按時服藥、控制血壓，以防腦中風上身。

甄瑞興說，出血性腦中風分為兩類，一是腦部原就有動脈畸型，二是高血壓長期未獲控制，造成大腦動脈有許多小的動脈瘤，其中以高血壓未獲控制，為出血性腦中風最重要因素，當受氣溫冷熱交替、氣候炎熱、暴怒、情緒激動等影響血壓上升，造成動脈瘤及腦血管突然破裂，隨即引發中風。

甄瑞興指出，出血性腦中風多好發於吃飯、運動、走路、談話等活動中，而梗塞性中風多好發於半夜睡覺，腦血管血液流速降低引起阻塞後，早上睡醒後，出現左側或右側半身突然不能動症狀，此為兩種中風最大的差別。

甄瑞興說，治療出血性腦中風為採用開顱手術，優先清除腦部血塊、降低腦壓，再合併降腦壓藥物，但手術對腦部都是一種傷害，需觀察術後3至5天，尤其是48至72小時急性期，期盼腦水腫可以緩解，慢慢甦醒，平安度過難關。

甄瑞興表示，出血性腦中風的出血範圍大小及位置，為影響復元兩大因素，如果而腦出血範圍不大，復元效果好，而如果出血位置若在運動、語言等區域，未來就會影響活動、說話等，但右腦中方比左腦中風會好一點，因語言區在左腦，右腦中風不至於影響語言能力。

腦中風 高血壓 語言

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