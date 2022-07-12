跟上中華快遞工會腳步 台鐵產工爭取加薪5千

中華快遞基層員工長期領低薪，日前發動罷工抗議，成功爭取調薪5000元。面對中華快遞工會的訴求，交通部長王國材表示，公部門、國營事業不宜帶頭給員工低薪，薪資福利好，員工自然願意為公司付出，因此同意調整薪資。台鐵產業工會今日指出，部長不要大小眼，應進一步同意台鐵基層員工也加薪5000元。

台鐵產工說，鐵路基層工人營運人員辛苦工作，薪資比快遞工人更低，有許多基層營運人員只領基本工資，所以請部長不要大小眼，應該以同樣態度讓台鐵的基層營運人員，並立即調薪5000元，脫離低薪血汗，讓員工的辛勤付出獲得合理報酬，國家不該帶頭創造低薪。

台鐵產工也說，在交通部下轄的各級單位中，鐵路資位人員的薪資待遇嚴重落後其他單位，請交通部正視工會提出「資位人員待遇表比照郵政單位」之訴求，讓有專業的鐵路員工能繼續留下來在鐵路服務，提供安全專業的運輸。