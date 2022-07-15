高敏敏營養師分享「挑好油」撇步：無添加、小心反式脂肪

現代人外食頻繁，對身體負擔大，為了健康，很多家庭主婦為家人下廚帶便當。身為母親兼職業婦女的高敏敏營養師，經常在社群媒體分享營養健康知識，即便工作忙碌，只要有空便會親自下廚，為家人料理，補充缺乏的營養。

然而，想要烹調出營養加分的料理，高敏敏認為，關鍵在於挑選「油品」，挑選標準除了知名大廠、通過國際驗證無添加之外，注意油品是否含有「反式脂肪」也是她挑好油的習慣。

營養師親手下廚料理 把關家人健康

既是母親又是營養師，高敏敏在料理飲食部分，一直相當留意。她也提醒民眾購買前多看一眼，翻到產品背面檢視營養標示表，選擇成分較單純的食品，盡量挑選不過度調味、可以吃到食物原味的食品。

想要烹調出營養加分的料理，高敏敏營養師說關鍵在於挑選「好油品」。 圖/高敏敏營養師提供

烹調健康料理關鍵：無油不如選好油

高敏敏表示，許多人知道油量攝取過多對健康負擔大的觀念，因此有民眾為了健康，選擇水煮等無油料理，她建議其實「無油不如選好油」，想減重的人一定要慎選油脂、烹調方式。

若平時自己煮三餐，由於油脂特性不同，建議家裡可以準備2至3種油，橄欖油用來涼拌，芥花油、調和油拿來炒菜。做菜時，一天只要用兩湯匙油，一湯匙15c.c就足夠，炒菜時也可加些水清炒。

高敏敏營養師建議其實「無油不如選好油」，想減重的人一定要慎選油脂、烹調方式。 圖/高敏敏營養師提供

選好油秘訣 注意反式脂肪

餐餐料理必備的用油選擇很重要，高敏敏也有獨到的「挑好油、選好油」標準，她指出千萬不要一種油用到底，要了解油的特性，不同的料理選擇不同的油。

高敏敏也表示，很多人在選油時會忽略「反式脂肪」可能隱藏在食用油中，一不小心攝取過多反式脂肪，造成健康負擔。

身為母親兼職業婦女的高敏敏營養師，即便工作忙碌，只要有空便會親自下廚，為家人料理，補充缺乏的營養。 圖/高敏敏營養師提供

辨識食用油中的反式脂肪3關鍵

想維持健康飲食，建議烹調應選擇植物油，且避免久炸的烹調方式，以免產生過多反式脂肪。但不少人疑惑，如何避免挑選到反式脂肪的食用油？避開反式脂肪油品，可透過三關鍵來挑選好油：

1.檢查營養標示：別只看保存期限，還要多看一眼營養標示和成分，食品法規規定業者須清楚標示反式脂肪含量，因此選購油品時，多看一眼營養標示便能保障全家人的健康。

2.選擇知名大廠：優先選擇經過嚴格品質監控及法規規範，具有專業精煉製程及具國際品質認證的大品牌，食用更安心，例如得意的一天。

3.挑選有國際驗證的產品：選擇有國家健康食品認證或國際品質驗證的油品，例如A.A. 100% 無添加驗證、慈悅雙潔淨標章、SQF 國際食品品質驗證等，為家人料理時更有保障。