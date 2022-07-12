天氣飆高溫 台南南區灣裡特色公園缺遮蔭：曬脫一層皮

台南市灣裡人工濕地變更開發「灣裡休閒公園」，公園佔地3.5公頃，打造超過200坪特色遊戲場域，以動感亮眼的彩色圖案彈性鋪面包圍，啟用才一周很受親子歡迎。

市議員林美燕說很多市民陳情，缺乏照明、遮陽、親子洗手檯及親子廁所等，上午11點會勘太陽正當中，小朋友玩得很開心，但也被曬得受不了，跑到防空洞躲太陽，家長說遮陽設施太少都要曬脫一層皮了，是最大的美中不足。

林美燕表示，灣裡特色公啟用不到一個禮拜，很受到小朋友熱愛，但配套設施要加強，尤其是遮蔭要加強，包括種樹、硬體設備，還有整座公園沒有親子公廁，小朋友是沒辦法忍耐，一定要趕快增設。

另洗手檯目前只有1座也要加強多增加2座，及缺乏夜間照明，晚上民眾出來散步休閒要有安全設施，攀爬設施的欄杆太低，小朋友會撞到頭，也要改善。

工務局 允諾洗手檯、照明及植樹會一個月內會完成，至於沙坑遮陽及親子廁所涉及工程發包，及經費來源，約要3、4個月，攀爬欄杆會增設告示，提醒小朋友知道上面有橫杆要加強注意。