聽新聞
test
0:00 / 0:00
天氣飆高溫 台南南區灣裡特色公園缺遮蔭：曬脫一層皮
台南市灣裡人工濕地變更開發「灣裡休閒公園」，公園佔地3.5公頃，打造超過200坪特色遊戲場域，以動感亮眼的彩色圖案彈性鋪面包圍，啟用才一周很受親子歡迎。
市議員林美燕說很多市民陳情，缺乏照明、遮陽、親子洗手檯及親子廁所等，上午11點會勘太陽正當中，小朋友玩得很開心，但也被曬得受不了，跑到防空洞躲太陽，家長說遮陽設施太少都要曬脫一層皮了，是最大的美中不足。
林美燕表示，灣裡特色公啟用不到一個禮拜，很受到小朋友熱愛，但配套設施要加強，尤其是遮蔭要加強，包括種樹、硬體設備，還有整座公園沒有親子公廁，小朋友是沒辦法忍耐，一定要趕快增設。
另洗手檯目前只有1座也要加強多增加2座，及缺乏夜間照明，晚上民眾出來散步休閒要有安全設施，攀爬設施的欄杆太低，小朋友會撞到頭，也要改善。
工務局 允諾洗手檯、照明及植樹會一個月內會完成，至於沙坑遮陽及親子廁所涉及工程發包，及經費來源，約要3、4個月，攀爬欄杆會增設告示，提醒小朋友知道上面有橫杆要加強注意。
南區灣裡休閒公園包含與地形結合的遊戲土丘雙道滑梯及遊戲攀網，兩座具攀岩、攀繩、穿越涵管的海洋彩繪主題遊戲設施，一座可以讓多孩童共乘的擺盪鞦韆，以及培養孩童遊戲性、平衡感的高低踏板、平衡木和攀爬設施，並設置一處適合親子同樂的大型沙坑，同時一旁洗手、洗腳池結合汲水幫浦，並建置約600公尺的環狀步道系統，讓居民能沿著景觀生態池散步運動，保留近800坪的活動草坪，除讓市民朋友可在其中進行各種休閒運動，
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言