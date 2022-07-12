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天氣飆高溫 台南南區灣裡特色公園缺遮蔭：曬脫一層皮

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南南區灣裡休閒公園很受小朋友歡迎，但缺少遮陽設施，大太陽下大人、小孩都熱得受不了。記者吳淑玲／攝影
台南南區灣裡休閒公園很受小朋友歡迎，但缺少遮陽設施，大太陽下大人、小孩都熱得受不了。記者吳淑玲／攝影

台南市灣裡人工濕地變更開發「灣裡休閒公園」，公園佔地3.5公頃，打造超過200坪特色遊戲場域，以動感亮眼的彩色圖案彈性鋪面包圍，啟用才一周很受親子歡迎。

市議員林美燕說很多市民陳情，缺乏照明、遮陽、親子洗手檯及親子廁所等，上午11點會勘太陽正當中，小朋友玩得很開心，但也被曬得受不了，跑到防空洞躲太陽，家長說遮陽設施太少都要曬脫一層皮了，是最大的美中不足。

林美燕表示，灣裡特色公啟用不到一個禮拜，很受到小朋友熱愛，但配套設施要加強，尤其是遮蔭要加強，包括種樹、硬體設備，還有整座公園沒有親子公廁，小朋友是沒辦法忍耐，一定要趕快增設。

另洗手檯目前只有1座也要加強多增加2座，及缺乏夜間照明，晚上民眾出來散步休閒要有安全設施，攀爬設施的欄杆太低，小朋友會撞到頭，也要改善。

工務局 允諾洗手檯、照明及植樹會一個月內會完成，至於沙坑遮陽及親子廁所涉及工程發包，及經費來源，約要3、4個月，攀爬欄杆會增設告示，提醒小朋友知道上面有橫杆要加強注意。

南區灣裡休閒公園包含與地形結合的遊戲土丘雙道滑梯及遊戲攀網，兩座具攀岩、攀繩、穿越涵管的海洋彩繪主題遊戲設施，一座可以讓多孩童共乘的擺盪鞦韆，以及培養孩童遊戲性、平衡感的高低踏板、平衡木和攀爬設施，並設置一處適合親子同樂的大型沙坑，同時一旁洗手、洗腳池結合汲水幫浦，並建置約600公尺的環狀步道系統，讓居民能沿著景觀生態池散步運動，保留近800坪的活動草坪，除讓市民朋友可在其中進行各種休閒運動，

台南南區灣裡休閒公園很受小朋友歡迎，但缺少遮陽設施，大太陽下熱得受不了。記者吳淑玲／攝影
台南南區灣裡休閒公園很受小朋友歡迎，但缺少遮陽設施，大太陽下熱得受不了。記者吳淑玲／攝影
台南南區灣裡休閒公園很受小朋友歡迎，但缺少遮陽設施，大太陽下熱得受不了。記者吳淑玲／攝影
台南南區灣裡休閒公園很受小朋友歡迎，但缺少遮陽設施，大太陽下熱得受不了。記者吳淑玲／攝影
台南南區灣裡休閒公園很受小朋友歡迎，但缺少遮陽設施，大太陽令人熱得受不了。記者吳淑玲／攝影
台南南區灣裡休閒公園很受小朋友歡迎，但缺少遮陽設施，大太陽令人熱得受不了。記者吳淑玲／攝影
台南南區灣裡休閒公園很受小朋友歡迎，但缺少遮陽設施，大太陽下熱得受不了。記者吳淑玲／攝影
台南南區灣裡休閒公園很受小朋友歡迎，但缺少遮陽設施，大太陽下熱得受不了。記者吳淑玲／攝影
台南南區灣裡休閒公園很受小朋友歡迎，但缺少遮陽設施，大太陽下熱得受不了。記者吳淑玲／攝影
台南南區灣裡休閒公園很受小朋友歡迎，但缺少遮陽設施，大太陽下熱得受不了。記者吳淑玲／攝影

親子 人工濕地

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