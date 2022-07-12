不再限定居服員能做 長照特定項目預告刪「家事服務」

衛福部長照司預告刪除長照服務特定項目中的「BA15家務協助」，預告至7月18日為止。衛福部長照司副司長吳希文表示，家務協助占長照服務大宗，從特定項目中刪除，不是要去除這一項服務，而是不再限定家務協助只能由居服員執行，家務協助項目仍存在於長照項目中，以30分鐘為一單位，家務協助項目一般戶申請，需自付31元；預告截止後，最快一到二個月後正式公告。

家務協助的申請對象，主要針對「獨居」以及「非獨居」者。獨居者可申請協助針對居家生活空間的清理或洗滌，衣物洗滌、晾曬烘乾、熨燙，簡單縫補衣物等；非獨居者可申請協助針對睡眠及主要居家生活空間的清理或洗滌等。

吳希文表示，家務協助的洗滌方式，包含吸塵、濕式清洗、沖洗或除塵等，並非「大掃除」；先前曾有不少案主誤以為家務協助，是請居服員到府大掃除，造成困擾。家務協助主要是針對需要個案個人的需求，做簡易的家事服務，並非是為個案整個家庭打掃。

吳希文表示，家務協助對於獨居、失能長輩而言，是重要的服務項目，此次預告將「BA15家務協助」從長照服務特定項目中刪除，並不是要從長照服務中，拿掉整個家務協助，而是家務協助不再強制只有居服員能夠執行，檢討長照服務法中，發現此問題，認為未來可能會影響家事服務產業的發展，並非立法本意，因此預告刪除。

家務協助於長服法中仍舊存在，提供服務者仍舊是居服員，給支付制度也與先前相同，30分鐘為一個單位，一個單位195元，一般戶需自付16％，因此申請家務協助的個案，申請一個單位的家務協助服務，需自付31元。