快訊

分科測驗／擺歪的烏克蘭地圖、台積電也入題 地理科試題與解答一次看

中重症+92「五月中以來首次低於百例」 30歲男發病9天死亡

求割愛！「陳耀訓蛋黃酥」開賣秒殺 粉絲：完全搶不到

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉基智慧手術大樓9月底啟用 複合手術室新科技曝光

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義基督教醫院的「智慧手術大樓」有複合式手術室，將有多軸式血管攝影系統。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院的「智慧手術大樓」有複合式手術室，將有多軸式血管攝影系統。圖／嘉義基督教醫院提供

嘉義市嘉義基督教醫院新建地上7層「智慧手術大樓」，原預計6月完工，受疫情影響稍延宕，院方表示，將於9月底啟用，目前已進行內部裝潢，且複合式手術室建置新一代「多軸式血管攝影系統」，從術前與術後檢查一站式完成，有助節省黃金搶救時間。

嘉基外科部主任孫瑞明表示，智慧手術大樓內有23間手術房，包含最先進精準治療的達文西手術室及複合式手術室。

複合式手術室內部設置新一代多軸式血管攝影系統，可與手術床同步連動，也可以全方位多角度的旋轉，更可從頭到腳掃瞄病人，立即取得精確的手術圖像，減少手術等候的時間，亦可以執行類似電腦斷層的影像，在手術中引導方向並立即評估手術的結果。

孫瑞明也說，影像系統提供更寬的取像範圍、更快的取像速度、一體成型式的外觀設計，減少天花板外接管路，提供更佳的手術室內無菌管控；在複合式手術室內，外接氣體、電路、影音訊號管線收納於懸臂中，讓地面完全淨空，整個空間變寬敞明亮，沒有傳統手術室常的錯綜複雜交叉管線。

由於愈來愈多的腦、心血管病人，孫瑞明指出，複合式手術室也有雙平面機械手臂設施，術前術後快速測量血流的速度，一站式的服務，送醫後直接到手術室，立刻做斷層掃描，緊接著進行血管攝影、取栓手術，術後做斷層影像檢查也可同步進行，節省搶救時間，是急性腦中風取栓很重要的利器。

智慧手術大樓規畫地下1樓到地上2樓為停車場，4樓至6樓為手術房，外牆用大型十字架，展現照護、扶持的意象，2019年10月底動土後，起初原預計今年2月完工，受疫情一路延宕到6月，再延至9月。

嘉義基督教醫院的「智慧手術大樓」將於9月底完工，圖為內部複合式手術室目前施工情形。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院的「智慧手術大樓」將於9月底完工，圖為內部複合式手術室目前施工情形。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院的「智慧手術大樓」有複合式手術室，將有多軸式血管攝影系統。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院的「智慧手術大樓」有複合式手術室，將有多軸式血管攝影系統。圖／嘉義基督教醫院提供

手術 疫情

延伸閱讀

46歲婦人走路會喘 檢查竟是先天性心臟病

她花20萬隆胸卻變「4個乳房」 整形醫師挨告要賠48萬元

鴨子游泳被魚嚇到和主人失散 獨自走回大樓「搭電梯到6樓」返家

影／高雄醉漢大樓車道小便遭撞死 生前醉晃街道影片曝光

相關新聞

中國出口不合格食品佔1/3 孜然驗出「9種農藥」超標

食藥署今公布最新邊境查驗結果，中國大陸出口之不合格食品就佔了三分之一，其中更出現3種菇類，總量達8,280公斤，其中一批...

萬安演習25日起登場 台鐵列車正常行駛、車站如常運作

萬安45號演習於今年7月25日至28日分別於北、中、南、東舉行，台鐵列車正常行駛。台鐵局今日表示，建議民眾提早到站候車，...

疫情+晶片短缺！車廠交不出車 衝擊柴油車汰舊換新

大型柴油車汰舊換新最高補助65萬元，申請期間至今年底，但受全球疫情及晶片短缺影響，許多車廠根本沒車可交，環保署擬修法「今...

五星飯店、全聯搶著要 冷凍石斑怎麼打敗生猛海鮮？

當別人將一船船石斑活魚賣到中國，盛洋總經理蘇國泰堅持開拓國內市場，而且是賣從來沒人成功銷售的冷凍石斑。他如何將盤商不屑一顧的冷凍石斑，賣進國賓、涵碧樓等五星級飯店，也進軍全聯，打入零售通路，把石斑送上你我的餐桌？

影／買來當書房！Joeman開箱吳淡如8千萬養生豪宅 社區內還有接駁車

Joe是要看房》系列節目中，開箱吳淡如8000萬的養生豪宅，此豪宅僅作為書房使用，令眾多網友驚嘆：「真的好羨慕，超完美的房子和生活」。

網戀、外拍打工易成數位性暴力 婦援會提醒勿輕信網友

分科測驗於今日結束，正式宣告所有學生都迎來了長達兩個月的暑假，而青少年與大學生在暑假期間花費更多時間上網交友，網路交友潛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。