嘉基智慧手術大樓9月底啟用 複合手術室新科技曝光

嘉義市嘉義基督教醫院新建地上7層「智慧手術大樓」，原預計6月完工，受疫情影響稍延宕，院方表示，將於9月底啟用，目前已進行內部裝潢，且複合式手術室建置新一代「多軸式血管攝影系統」，從術前與術後檢查一站式完成，有助節省黃金搶救時間。

嘉基外科部主任孫瑞明表示，智慧手術大樓內有23間手術房，包含最先進精準治療的達文西手術室及複合式手術室。

複合式手術室內部設置新一代多軸式血管攝影系統，可與手術床同步連動，也可以全方位多角度的旋轉，更可從頭到腳掃瞄病人，立即取得精確的手術圖像，減少手術等候的時間，亦可以執行類似電腦斷層的影像，在手術中引導方向並立即評估手術的結果。

孫瑞明也說，影像系統提供更寬的取像範圍、更快的取像速度、一體成型式的外觀設計，減少天花板外接管路，提供更佳的手術室內無菌管控；在複合式手術室內，外接氣體、電路、影音訊號管線收納於懸臂中，讓地面完全淨空，整個空間變寬敞明亮，沒有傳統手術室常的錯綜複雜交叉管線。

由於愈來愈多的腦、心血管病人，孫瑞明指出，複合式手術室也有雙平面機械手臂設施，術前術後快速測量血流的速度，一站式的服務，送醫後直接到手術室，立刻做斷層掃描，緊接著進行血管攝影、取栓手術，術後做斷層影像檢查也可同步進行，節省搶救時間，是急性腦中風取栓很重要的利器。