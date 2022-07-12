癌症術後水腫不可逆 積極就醫莫遲疑 微創手術可改善

奇美醫學中心一般及消化系外科今天發表「癌症相關肢體淋巴水腫」案例處置成果；主治醫師陳漢坤說，依據各國大型研究個別癌症淋巴水腫發生率及國民健康署公布每年新增各大癌症新增病人數，台灣每年約新增3至5千癌症相關肢體淋巴水腫病人，因癌症術後水腫不可逆、應積極就醫。

案例59歲女病患日前右手腫脹合併疼痛加劇求診，陳漢坤檢查發現右乳癌合併腋下淋巴轉移、引發右手臂淋巴水腫。第一階段乳癌治療後四月接受淋巴靜脈吻合術，以紅外線定位、超音波微創手術，恢復良好淋巴水腫情況已大幅改善，現接受後續治療。

陳漢坤指出，肢體淋巴水腫時間因各個癌症嚴重程度與化學治療、放射線治療而不同，通常數月到數年才有症狀，平均發作時間約2到5年。最初症狀不明顯，可能只疼痛、麻木或腫脹感。

持續一段時間到淋巴水腫，早期病人就會感覺到患側肢體較腫脹，不過稍微活動或抬高患肢就能恢復；隨著病情進展到淋巴水腫中期，患側肢體更腫，且不容易消腫。

這時如果不開始治療，水腫就會惡化，進展到水腫中後期，病人患側會比另一邊明顯粗一圈，另因關節處變腫和皮膚角質化緣故，病人患肢會變得很不靈活，覺得很沈重，穿衣服因為兩邊的肢體粗細不同很不方便。

而淋巴水腫處也容易感染引起蜂窩性組織炎；如果病人一直沒有得到妥善的治療，最後進展到淋巴水腫晚期，患肢會嚴重變形，就俗稱的「大象腿」。