邊跑邊抓寶！新竹縣結合擴增實境技術 首創AR健跑

新竹縣鼓勵全民運動風潮，連續6年舉辦運動i台灣活動，今年首創體育結合AR擴增實境，讓民眾邊運動邊玩抓寶遊戲；「2022新竹縣運動i台灣-夏。運動季」系列活動今天在竹縣府舉辦啟動儀式，盛邀新竹街口攻城獅籃球隊擔任代言人，8月底至9月底共將舉辦AR健跑、自由車聚等6場大型活動。

新竹縣長楊文科表示，8月起縣府將與竹縣體育會合辦6場運動賽事，其中包含3場AR健跑活動及自由車爬坡賽，分別將在竹北、湖口、北埔、橫山及尖石等地舉行，邀請民眾透過運動感受新竹縣客家好客精神及美麗風景。

新竹縣體育會理事長田耕豪表示，「2022新竹縣運動i台灣-夏。運動季」首創體育活動結合AR擴增實境健跑活動，參賽者可自行下載LightenAR APP，賽道上將沿途設置「光標籤」提供民眾掃描QR Code，進行線上Q&A闖關，類似邊運動邊玩抓寶遊戲，將虛擬與真實世界結合在健跑中，增添活動障礙關卡與趣味性。

田耕豪說，系列活動中3場AR健跑活動舉辦日期及地點分別為：8月27日新竹縣體育場、9月17日湖口鄉三元宮、9月24日北埔鄉慈天宮，共分為10公里競速組及5公里健腳組2個組別。

竹北場路線行經興隆路河堤和東興圳公園，以海洋世界為主題，透過AR問答認識東興圳發展歷史；湖口場將結合AR問答介紹湖口老街；北埔場則透過AR讓健跑民眾沉浸在全臺古蹟密度最高的北埔老街，感受古色古香氣息同時了解古蹟歷史。