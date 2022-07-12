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邊跑邊抓寶！新竹縣結合擴增實境技術 首創AR健跑

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹街口攻城獅籃球隊擔任「2022新竹縣運動i台灣-夏。運動季」活動代言人，由澄爸郭少傑（左）及蕭順議（右）出席記者會為活動造勢。記者王淑君／攝影
新竹街口攻城獅籃球隊擔任「2022新竹縣運動i台灣-夏。運動季」活動代言人，由澄爸郭少傑（左）及蕭順議（右）出席記者會為活動造勢。記者王淑君／攝影

新竹縣鼓勵全民運動風潮，連續6年舉辦運動i台灣活動，今年首創體育結合AR擴增實境，讓民眾邊運動邊玩抓寶遊戲；「2022新竹縣運動i台灣-夏。運動季」系列活動今天在竹縣府舉辦啟動儀式，盛邀新竹街口攻城獅籃球隊擔任代言人，8月底至9月底共將舉辦AR健跑、自由車聚等6場大型活動。

新竹縣長楊文科表示，8月起縣府將與竹縣體育會合辦6場運動賽事，其中包含3場AR健跑活動及自由車爬坡賽，分別將在竹北、湖口、北埔、橫山及尖石等地舉行，邀請民眾透過運動感受新竹縣客家好客精神及美麗風景。

新竹縣體育會理事長田耕豪表示，「2022新竹縣運動i台灣-夏。運動季」首創體育活動結合AR擴增實境健跑活動，參賽者可自行下載LightenAR APP，賽道上將沿途設置「光標籤」提供民眾掃描QR Code，進行線上Q&A闖關，類似邊運動邊玩抓寶遊戲，將虛擬與真實世界結合在健跑中，增添活動障礙關卡與趣味性。

田耕豪說，系列活動中3場AR健跑活動舉辦日期及地點分別為：8月27日新竹縣體育場、9月17日湖口鄉三元宮、9月24日北埔鄉慈天宮，共分為10公里競速組及5公里健腳組2個組別。

竹北場路線行經興隆路河堤和東興圳公園，以海洋世界為主題，透過AR問答認識東興圳發展歷史；湖口場將結合AR問答介紹湖口老街；北埔場則透過AR讓健跑民眾沉浸在全臺古蹟密度最高的北埔老街，感受古色古香氣息同時了解古蹟歷史。

熱門系列活動之一「新竹縣宇老自由車聚一起GO」，安排從竹縣熱門景點台鐵內灣線合興車站出發，行經內灣、尖石，一路爬坡至海拔1450公尺的宇老觀景台，可以俯視玉峰村及那羅溪谷美景，全程共25K，菁英組限時2小時，一般組限時4小時完賽，報名限額2000人。其餘相關活動包含「全民有氧嘉年華」，先後於8月30日及9月4日在竹東河濱公園槌球場及新竹縣政府前廣場舉辦。

「2022新竹縣運動i台灣-夏。運動季」系列活動今天在竹縣府舉辦啟動儀式，今年首創體育結合AR擴增實境，讓民眾邊運動邊玩抓寶遊戲。記者王淑君／攝影
「2022新竹縣運動i台灣-夏。運動季」系列活動今天在竹縣府舉辦啟動儀式，今年首創體育結合AR擴增實境，讓民眾邊運動邊玩抓寶遊戲。記者王淑君／攝影
新竹縣政府將攜手竹縣體育會，8月起合辦6場運動賽事，包含3場AR健跑活動及自由車爬坡賽。記者王淑君／攝影
新竹縣政府將攜手竹縣體育會，8月起合辦6場運動賽事，包含3場AR健跑活動及自由車爬坡賽。記者王淑君／攝影

新竹 體育 北埔

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