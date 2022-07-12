男子腹內魚刺穿出胃部 膿瘍壓迫造成膽囊發炎
48歲王男因腹痛前往部立彰化醫院掛急診，醫師發現，王男腹內有3公分長魚刺穿出胃部，穿孔處雖已癒合，膿瘍卻壓迫膽囊及膽道系統，造成膽囊發炎，呼籲民眾吃魚要小心。
衛福部彰化醫院今天發布新聞稿指出，家住彰化溪湖鎮的王男日前因腹痛來到醫院急診室看診，經過電腦斷層掃描檢查，發現王男腹內有3公分長魚刺胃穿孔造成膽囊發炎，趕緊幫王男動手術清除膿瘍後切除膽囊。
部立彰化醫院一般外科主治醫師李忠懷指出，王男日前喝鱸魚湯時攪飯一起吃，沒有細嚼慢嚥，1週後開始出現腹痛及噁心等不適症狀，經電腦斷層掃描發現腹內有一根3公分長魚刺。
李忠懷說，魚刺在胃幽門處穿出胃部，穿孔處雖已癒合，不過卻生成膿瘍壓迫到膽囊及膽道系統，造成膽囊發炎及膽道感染，幸好經手術進行膿瘍清創後切除膽囊，患者術後恢復良好。
李忠懷指出，民眾誤食魚刺後，魚刺大部分會嵌入食道，吞嚥時會感覺劇痛，如果魚刺能通過食道及胃賁門，通常也會通過胃幽門，在小腸穿出，不過王男狀況比較特殊，魚刺已通過胃賁門，卻通不過幽門。
李忠懷表示，如果在食道、胃、直腸等處發現魚刺等異物，可以直接用內視鏡取出，如果已到了小腸，通常可從肛門排出，但還是會有少數出現比較嚴重的後果，像是魚刺穿孔小腸引發腹膜炎等情況。
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