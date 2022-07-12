衛福部新書「戰疫堡壘」記錄集檢所逾2年防疫成果

衛福部今天發表新書「戰疫堡壘」，集結過去2年半集中檢疫所防疫成果。集檢所指揮官王必勝今天表示，朋友戲稱他旅館大亨、廢墟之王，如今階段性任務結束，留紀錄供後人參考。

衛生福利部今天上午舉辦「戰疫堡壘」新書發表暨感恩茶會，衛生福利部長陳時中、衛福部醫福會執行長王必勝等人出席。

民進黨預計明天在中執會上提名並徵召陳時中代表參選台北市長，外界認為在此時出新書是參選起手式。陳時中致詞強調，這本書是向集檢所英雄致敬，集檢所的存在是一步一腳印完成，也是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫史上重要事情。

他回憶，當年武漢包機要返台，找不到場所入住檢疫，他便去拜託台中市長盧秀燕，她義無反顧地扛下，「我能體會地方政府的壓力，但歷史是會記上一筆的」。

身兼集檢所指揮官的王必勝表示，出書原因主要有二，首先是留下紀錄，包括工作點滴、感人故事，更重要是還有SOP、KNOW HOW等，未來若有疫情可給後人參考。

談到設置集中檢疫所的艱辛，王必勝笑說，過程中很多朋友都戲稱他是「旅館大亨」，全國管60幾家、6000多間房最多，另也有人說他是「廢墟之王」，早期找場地很困難，「我敢說，公立機構所有廢墟我都去過了」，甚至遇過工作人員遞上手電筒，要他自己進去看就好。

王必勝表示，「戰疫堡壘」當中的堡壘一詞是陳時中所發想的，因為他認為集檢所的任務就像「堡壘」一樣，國內疫情趨緩，他也向陳時中報告，集中檢疫所階段性任務已經結束。